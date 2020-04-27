وزير الدفاع يمنح خريجي الكليات المدنية المتخرجين من الدورات التأهيلية شهادة الدبلوم بالعلوم العسكرية

قرر وزير الدفاع نجاح الشمري، الأحد، منح خريجي الكليات المدنية المتخرجين من الدورات التأهيلية شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية.

وذكر بيان ل‍وزارة الدفاع ان “الشمري أصدر أمراً وزارياً برقم (317) أعلن بموجبه منح خريجي الكليات المدنية المتخرجين من الدورات التأهيلية شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية، لمن أكمل الدورة بنجاح ومعادلة الدرجة العلمية للشهادات المماثلة الممنوحة في الكليات والمعاهد العسكرية العربية والأجنبية، مع القبول في كلية الاركان بنسبه لاتزيد عن 10% من العدد الكلي للمقبولين في كلية الاركان وفق الاحتياج ويمنحون شارة ولقب الركن حسب السياقات والضوابط المعتمدة في كلية الأركان”.

وأضاف أن “الأمر يضم قبول نسبة 20% من المقبولين في كلية القيادة مع اعطائهم حق التقديم لإكمال دراستهم للحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية”، مبيناً أن “الامر الوزاري حدد مدة (سنة ونصف) لإكمال الدورات التأهيلية ومنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية للدورات المقبلة”.

وتابع البيان، أنه “بإمكان الضباط خرجي الدورات والمستمرين بالخدمة حالياً اكمال دراستهم وحسب رغبتهم في الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية”.