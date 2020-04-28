(اعمار..مسجد الملوية بسامراء..لجعله مسجد شيعي)..(كالايوبي بجعله الازهر الشيعي مسجد سني)

دعوة (عبد الامير العبودي).. الذي يتم عرضه منذ سنوات (كمحلل سياسي) وهو مقرب من (مليشة العصائب).. دعى اخيرا لهدم (مسجد سامراء – الملوية).. وكأنه لا حلول الا حلول داعش بتفجير ما يخالفها الراي.. ليعكس غباء سياسيي شيعة الكراسي ومحلليهم.. وعدم امتلاكهم حتى نظرة سياسية وعلمية ويخلون من اي مكر سياسي.. وهم مفضوحين بكل شيء.. بسرقاتهم وبعمالتهم وخيانته بولاءهم المفرط لايران.. وعدم مبالاتهم بنهوض العراق واعماره واستقلاله..

المهم في الامر.. ندعو.. بكل مكر سياسي.. ونظرة بعيدة المدى.. وإستراتيجية الى:

– تهيئة مسجد سامراء (الملوية) ليكون مسجد وجامعة اسلامية متخصصة بالشؤون الشيعية ..

– نظرا لان السنة عبر تاريخهم لم يبالون بمسجد سامراء.. وتركوه اثر بعد عين.. اي ليس مثل مساجد اخرى بنيت حتى قبل مسجد الملوية.. كمسجد القيراون .. الذي لحد اليوم عامرا ويؤدى به الصلاة.. فعليه على الشيعة المبادرة لاستغلال المسجد الملوية كمسجد شيعي..

– وننبه.. بان حتى صدام عمر الحضرة القادرية ببغداد.. ولكن لم يعمل على اعمار مسجد سامراء.. السؤال لماذا كل الانظمة السنية وامبراطورياتهم كالعثمانية لم تعمر (مسجد سامراء)؟؟

والمكر السياسي الاستراتيجي البعيد المدى.. هو:

– في حالة معارضة السنة واتهامهم للشيعة بانهم طائفيين لاعمار مسجد سامراء وجعله مسجد شيعي.. نرد عليهم بالحجة القاتلة.. وماذا عن مسجد الازهر الشيعي الفاطمي الذي قام صلاح الدين الايوبي بتحويله لمعبد سني بعد احتلاله عسكريا لمصر وغدره بالحكم الفاطمي فيها؟؟ هل تعتبرونها ضمن الطائفية ايضا؟

– البعد الاستراتيجي.. هو بالمطالبة باسترداد مسجد الازهر للشيعة .. اصحابه الاصليين.. مقابل استعادة السنة لمسجد الملوية سامراء..

ولمن يقول ان (سامراء سنية)؟؟ نقول هذا غير صحيح جملة وتفصيلا..:

1. سامراء تاريخيا قضاء من محافظة بغداد ذات الاكثرية الشيعية العربية.. وتم سلخها عن بغداد عام 1975 من قبل حزب البعث.. مع بلد والدجيل.. لاستحداث محافظة مسخ باسم (صلاح الدين) لاغراض طائفية عنصرية.. وسميت على اسم الايوبي الذي اباد دولة شيعية من الوجود بشمال افريقيا (الفاطمية)..

2. سامراء مركز استقطاب شيعي ليس عراقي فقط بل عالمي على مستوى الشيعة بالعالم..

3. المؤرخين العرب انفسهم اكدوا على (العراق العربي) الممتد من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. تميزا عن (العراق العجمي) الذي يشمل باقي العراق ويمتد لتبريز.

4. كلنا نعلم ان سامراء بناها المتوكل الحاكم العباسي.. حيث جلب مستوطنين اجانب (عسكره التركي) ليوطنهم بسامراء.. ليستقوي بهم على الشيعة العرب خاصة واهل العراق عامة.. (وهذا ما لا يخفى على احد) واستعرب سكانها وادعو الانتساب لقبائل عربية.. حالهم حال (الديلم) الفرس الذي هم ايضا مجرد مستوطنين استوطنوا بغرب العراق.. اي اجانب عن العراق.. والمضحك ان الدليم.. بدل ان يقولون انهم سكان الارض الاصليين.. نجدهم يؤكدون اصولهم الاجنبية وهم كالصهاينة في فلسطين جاءوا من خارج الحدود.. بقولهم هم جاءوا من (اليمن) ؟؟ اي يمنيين؟

5. وهدف نظام البعث تقزيم المحافظات ذات الاكثرية الشيعية وتضخيم حجم المحافظات المحسوبة سنيا.. فبغداد كانت مساحتها 16 الف كيلو متر مربع قبل مجيء البعث، وبعد مجيء البعض قزمت بغداد لتصبح مساحتها اقل من (5) الاف كيلو متر مربع.. اي اصغر محافظة عراقية اليوم..بعد ان سلخ عنها امتدادها الزراعي (بلد والدجيل وسامراء)..وكذلك سلخت بادية كربلاء النخيب من ديالى وضمت للانبار .. لتقزم كربلاء التي كانت مساحتها اكثر من 80 الف كيلومتر مربع.. لتصبح 5 الاف كيلو متر مربع فقط.. لتضخم الانبار الى 120 الف كيلو متر مربع ولمن يشاهد خارطة العراق يصدم فورا بشيء مشوه وهي الانبار التي لا تتناسب حجمها مع عدد سكانها ..

بالمحصلة نؤكد.. حقيقة بان العراق ليس شعب بل شعوب ..

فالعراق ليس دولة بل معرف لمنطقة جغرافية كالشام والبلطيق والاسكندافية,., فازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه بل مقسم يراد توحيده قسرا.. فلا حل الا الاقاليم الفدرالية الثلاث وجعل العراق نظام رئاسي فدرالي وجعل مدينة النجف دولة كالفتياك لتفك وصايتها عن العراق وشيعته.. والاسراع بتاسيس اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

وهناك حقيقة ايضا (بان العراق لم يكن لاهله يوما)..

ففي حرب ايران يزج خيرة شباب العراق لجبهات حرب ايران.. وترسل جثثهم للمقابر.. ليقوم صدام بمؤامرة مع مصر بادخال ملايين الاجانب من صهاينة العراق المصريين ويفضلهم على العراقيين ويقول للمصري لك الحق بضرب العراقي وان تقول للعراقي اخرج من العراق هذا العراق عراق المصريين.. فصدام جعل العراق يقاتل نيابة عن خرافة البوابة الشرقية للوطن العربنجي، كما هي اليوم ايران تجعل العراق مجرد كلب حراسة للبوابة الغربية لما يسمى جمهورية ولاية الفقيه الايرانية التي هي غطاء لاعادة الامبراطورية الفارسية التي اعلن عنها يونسي المسؤول الايراني..

ولمن يلوم المتظاهرين الشيعة العرب.. لماذا لم يهاجمون (فاسدي السنة والاكراد) :

الجواب/ لان هذه مسؤولية (المكون السني ) ان ينتفض ضد (سياسييه الفاسدين السنة).. وليس مسؤولية (الاكراد ولا الشيعة العرب).. .. الشيعة العرب انتفضوا بانتفاضة تشرين 2019 لحد الان 2020.. السؤال انتم اهل السنة بس عرفتم تتطوعون بعشرات الاف مع داعش والقاعدة .. لماذا لا تنتفضون ضد فاسديكم..

بالمحصلة:

اذا لم تشكل محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد بالعراق كمحكمة لاهاي واذا لم يفعل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية بدعم دولي واذا لم يطبق نظام رئاسي فدرالي ، وتشكل الاقاليم الفدرالية الثلاث وجعل النجف دولة كالفتيكان لن يقام للحق بالعراق ليوم الدين..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها … www.sotaliraq.com

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سجاد تقي كاظم