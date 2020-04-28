الحكومة تطلب مفاوضات إخراج قوات التحالف مع تزايد ملحوظ لنشاط داعش

في توقيت هو الأسوأ، بحسب مسؤولين، اعلنت بغداد تاريخ بدء مفاوضات انسحاب القوات الاميركية من البلاد. واخلت القوات الاميركية، 6 قواعد اساسية في العراق كانت تشغلها منذ بداية ظهور تنظيم داعش قبل نحو 5 سنوات. وبدأت في الشهر الماضي، هجمات التنظيم في تصاعد حتى صارت قريبة من المدن، كالهجوم الاخير الذي نفذ مساء الاحد، في جنوبي الانبار.

وتعتبر جهات سياسية، ان انسحاب القوات الاميركية الان، يعني تسليم العراق الى ايران و”المليشيات”، في وقت تواجه فيه البلاد ازمات اقتصادية وامنية وصحية.

وقال المتحدث العسكري للحكومة عبد الكريم خلف، ان العراق والولايات المتحدة الامريكية “ﺳﻴﺒﺤﺜﺎن خلال ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺘﻌﻘﺪ في حزيران المقبل وﺿﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴرﻛﻴﺔ بشكل كامل، استنادا لقرارات مجلس النواب”.

واصدر البرلمان خلال جلسة استثنائية ــ حضرها النواب الشيعة وتغيب عنها السنة والكرد ــ بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ايضا، مطلع العام الحالي، قرارًا يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية.

ماكنة إيران

وقال مثال الالوسي، وهو سياسي ونائب سابق، ان اخراج القوات الاميركية “ليس مطلبا عراقيا خالصا او من الاحزاب الوطنية”، لكن “ادوات ايران داخل العراق المسيطرة على الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي من تدفع بذلك”.

وطالبت الحكومة العراقية في 2014، على اثر تمدد داعش في البلاد، الولايات المتحدة بمساعدتها للوقوف بوجه تهديدات التنظيم المتطرف، وضرورة زيادة حجم ونوع الدعم العسكري الأميركي المقدم للعراق، تطبيقا لاتفاقية التعاون الأمني الستراتيجي.

واكد المتحدث العسكري للحكومة في تصريحات صحفية قبل ايام، أن “اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة ﺧﻔﻀﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ، وﻫﻨﺎك تفاهم وإﺷﺎرات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴرﻛﻲ”.

واضاف ﺧﻠﻒ أن “اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ بين اﻟﻌﺮاق واﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻻﻧﺴﺤﺎب”، ﻣﻮضحا أن “المفاوضات ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ المجالات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ والمثبتة ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الإﻃﺎر الستراتيجي”.

في أيلول 2014، تشكل التحالف الدولي لمحاربة “داعش” من 82 دولة، بقيادة الولايات المتحدة، وتطلبت ظروف الحرب ضد التنظيم زيادة أعداد القوات الأميركية في العراق وزيادة قواعدهم العسكرية. بحلول نهاية الحرب في 2017، وصل عدد الجنود الأميركان في العراق إلى أكثر من 5000 جندي، ينتشرون في 9 قواعد عسكرية (يتمركزون الان في 3 فقط) في وسط وغربي وشمالي العراق.

قبل انهيار الدولة

ويرى مثال الالوسي، وهو رئيس حزب الامة، في اتصال مع (المدى) ان اخراج القوات الاميركية “سيفتح المجال امام طهران للتحكم اكثر بالسياسة والامن في العراق، وقد يتسبب في جعل العراق رأس الحربة لتنفيذ عمليات ايران الارهابية”.

ويشير الالوسي الى ان وجود القوات الاميركية في العراق “يضمن الحد الادني من الدولة والحفاظ على السيادة”، معتبرا ان “ايران واذرعها من الميليشيات ليست لديها مصلحة في قيام دولة في العراق”.

واضاف الالوسي ان “الولايات المتحدة ساعدت في تحرير العراق، وان بقاء القوات ضروري لمنع تمدد التنظيم، فيما لم تستطع ايران فعل ذلك”.

وخلال الاسابيع الماضية، ارتفعت هجمات تنظيم داعش في العراق، كما حذر مسؤولون رفيعون من خطورة الاوضاع.

مقتل شيح عشيرة

ومساء الاحد، تمكن التنظيم من خطف مدني، وقتل شيخ عشيرة ومسؤول محلي في ناحية الوليد التابعة لقضاء الرطبة في جنوبي الانبار، وجرح افراد من عائلته بعد هجوم على منزله.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة، امس، ان مجموعة إرهابية هاجمت مساء الاحد، ناحية الوليد “واختطفت احد الأشخاص”.

واضاف البيان، انه بعد تدخل القوات الامنية “تمكنت من قتل إرهابي وحرق عجلتهم وإصابة آخرين، وعلى اثر هذا الاشتباك جرح الشيخ طلال مطر العمسي وشقيقه وزوجته، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وقد استشهد الشيخ طلال مطر العمسي نتيجة الجراح التي أصيب بها”.

والعمسي هو احد شيوخ عشيرة العنزة في الانبار، وعضو في مجلس ناحية الوليد.

كورونا وانخفاس أسعار النفط

ويعد الحادث الاخير، هو ضمن الهجمات الجديدة التي ينفذها التنظيم، والتي تستهدف المدن او المناطق القريبة منها، بعد سلسلة من الهجمات التي طالت مناطق نائية.

والى جانب التهديدات الامنية فان العراق يواجه ازمة مالية على اثر تفشي وباء كورونا، وانخفاض اسعار النفط، ولذلك يقول مثال الالوسي اننا “بحاجة الى الولايات المتحدة لعبور تلك الازمات، كما ان واشنطن تستطيع مساعدتنا في جذب اهتمام دول العالم الينا”.

وكشف الالوسي، ان عددا من السياسيين سواء المشاركين في العملية السياسية او الذين خارجها، صارحوا الولايات المتحدة بالازمات والمخاطر التي تمر بها البلاد، كما طالبوا بزيادة تفاعلها داخل العراق و”انشاء تحالف سترايتجي لدعم البلاد”.