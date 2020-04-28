الرافدين: العديد من الموظفين تسلموا رواتب نيسان وتوزيعها يكون وفق توقيتات محددة

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، تسلم العديد من موظفي دوائر الدولة رواتبهم لشهر نيسان، من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له إن “فروع المصرف تستقبل وبشكل يومي موظفي الدولة الذين يرومون سحب رواتبهم من الفروع مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للوقاية من فايروس كورونا بعد إقبال الناس على فروع المصرف”.

وأضاف البيان، أن “توزيع رواتب موظفي الدولة يكون وفق توقيتات زمنية محددة لكل دائرة”، مشيراً إلى أن “الموظف أو المتقاعد له حرية اختيار استلام راتبه من أي مكان يتواجد فيه عن طريق البطاقة الإلكترونية”.