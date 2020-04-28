الشابندر: اغلب قيادات الشيعة وافقت على تكليف المتصدي وهي لا تؤمن به

اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، الاثنين، أن أغلب قيادات الكتل السياسية الشيعية وافقت على تكليف المتصدي مصطفى الكاظمي وهي لا تؤمن به.

وقال الشابندر في تغريدة على موقعه في “تويتر” إن “الأسوأ مما في المتصدي هو ان اغلب قيادات الشيعة وافقت على تكليفه وهي لا تؤمن به، بل أن الاسوأ من ذلك كله هو ان تلك القيادات السياسية اقل منه تردداً وضعفاً في اخذ القرار والحسم”.

وأضاف أن “الخطيئة الكبرى فهي حينما تحشرنا القيادات الشيعية الخرفة والمتهالكة على الدنيا بين مطرقة الموت وسندان (الصخونة) وفي أسر نظرية رفع الأسوأ بالسيئ او في مهلكة درء المفسدة يتقدم على جلب المنفعة او ان يكون المعيار في قبل المكلف او رفضه هو عدد ونوع الحقائب الوزارية التي ينعم بها عليهم”.

وأوضح الشابندر، أنه “لم يمر على المكلف اكثر من اسبوعين ويتهم بالتردد وشيعة السلطة تموج اكثر من خمسة أشهر في ضعفها وترددها دون ان تتفق على مرشح واحد من بين صفوفها يمتلك مزايا القوة والنزاهة والكفاءة التي يخشونها”.