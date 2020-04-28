الصحة تسجيل 27 إصابة بفايروس كورونا

أوصت لجنة الصحة والسلامة بتشديد الاجراءات وعدم تجاهل الارشادات الصحية خصوصا في الاماكن العامة، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته في مساء يوم أمس برئاسة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

قالت في بيان ان “التقييم الأولي لتخفيف اجراءات حظر التجوال يدعونا لتشديد الإجراءات وضمان الالتزام التام بالوقاية الصحية والارشادات والتباعد الصحي (الاجتماعي) ولبس الكمامات لمنع تفشي الوباء وغير ذلك من الارشادات”. بالتزامن مع ذلك اعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته (المدى) انه “تم فحص (٢٣١١) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧٣٧٨٢)”، موضحة انه “تم تسجيل (٢٧) إصابة جديدة موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد/ الكرخ: ٥، مدينة الطب: ١، النجف الأشرف: ١، البصرة: ١، المثنى: ٧، السليمانية: ٣، اربيل: ٧”، فيما سجلت “حالة وفاة واحدة في النجف”.

وبهذا يكون مجموع الإصابات “١٨٤٧”، ومجموع الوفيات “٨٨”، فيما مجموع حالات الشفاء “١٢٨٦”. وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت خلية الأزمة النيابية، عن النية لعزل 3 مناطق في جانب الرصافة في العاصمة بغداد خلال 72 ساعة. قال مقرر خلية الأزمة في مجلس النواب جواد الموسوي، أمس الاثنين، “ترأسنا اجتماعًا في مقر دائرة صحة الرصافة مع كادر وزارة الصحة المتقدم المتضمن وكيل وزارة الصحة، ومدير عام الصحة العامة في الوزارة، ومدير دائرة صحة الرصافة”. وأضاف الموسوي بحسب البيان، “توصلنا خلال الاجتماع إلى عدة نقاط منها أننا سنقوم بمضاعفة أعداد الفحوصات في جانب الرصافة، وبذلك تكون احتمالات تسجيل إصابات جديدة بأعداد أكبر في جانب الرصافة، واردة”.