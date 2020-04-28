العتبة العلوية تستعد لإطلاق أكبر مشروع تربوي ثقافي لأطفال العراق

صوت العراق – فراس الكرباسي:



أعلنت العتبة العلوية المقدسة عن اكمال المراحل الاخيرة لإطلاق أكبر مشروع “جنة الاطفال” وهو مشروع ثقافي تروبي ترفيهي لاطفال العراق والمشروع تديره وحدة الزائر الصغير التابعة لمركز المحسن في قسم الإعلام بالعتبة العلوية.



ان مشروع (جنة الأطفال ) سيقع في منطقة الحولي بالقرب من مدينة الإمام الرضا (عليه السلام) لخدمة الزائرين.



وعن الدور الذي أسس من أجله المركز، تحدث فائق الشمري عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة ورئيس قسم الإعلام: يعد المركز مشروعا ثقافيا كبيراً نأمل أن يرى النور قريباً وسيضم مكتبة للطفل ومجموعة من الألعاب الفكرية فضلا عن مسرح عملاق وسيضم ايضا مجموعة من الأنشطة التي تعنى بالثقافة الإسلامية للطفل في المدينة المقدسة وسينبثق من رؤى أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه.



من جانبه قال مؤمل خليفة من وحدة الزائر الصغير في المركز: إن المشروع تربوي تعليمي ترفيهي يستهدف جموع الزائرين الأطفال الصغار الوافدين مع عوائلهم من مختلف محافظات العراق ومن خارج العراق عبر الطريق الحولي المؤدي الى مرقد أمير المؤمنين.



واضاف خليفة: يهتم المركز بأدب ودراسة الطفل ويتضمن نشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية وفعاليات خاصة بطلبة المدارس ومجاميع الأطفال في مؤسسات الأيتام الخيرية./ انتهى.

