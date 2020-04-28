العولمة بين الاستلاب الذاتي و العزلة الاختيارية في حياة مقولبة !

بقلم مهدي قاسم

أشرنا في مقالات سابقة لنا إلى بعض فوائد فيروس كورونا

القليلة ، طبعا في مقابل إشارتنا إلى أضراره الهائلة و الفادحة سواء بشرية كانت أو مادية ، أما الآن فنوّد بهذه العجالة التطرق إلى إلى أضرار العولمة التي فتحنا لها ابواب بيوتنا على مصرعيها لترافقنا كضيف مرغوب به و دائم حضور و أنيق بحلته المدنية والعصرية

والمبهرة !! و كذلك بوسائله التقنية العالية الجودة كأجهزة التلفاز بلزما و الهاتف الذكي الجوال والنت وباقي أصناف ميديا سوشيال وغير ذلك ” كوسائل تقنية متطورة لا غنى عنها في حياتنا العصرية الراهنة ، و للوهلة الأولى قد بدا للناس كل هذا أمرا مدهشا ومذهلا

للتسلية وتمضية وقت أوقات الفراغ ، وهو كان كلك بالفعل ، حيث أضحى العالم منكمشا من خلال هذه الوسائل التقنية السمعية والمرئية و كأنه ليس أكثر من مجرد قرية صغيرة نجول ونصول فيها بلا حدود أو سدود ، وقد انغمس كثير الناس في هذه التسليات المسلية و المبهرة لساعات

طويلة جدا ، دون أن يعلموا أنهم إنما بدأوا ينقطعون شيئا فشيئا عن بعض أمورهم الحميمية و الصميمية السابقة على صعيد القراءة والمطالعة و وارتياد صالات السينما والمسرح و صيانة الصداقات القديمة ، فضلا عن عدم القيام بنزهات يومية للانتعاش النفسي والرياضة البدنية

، فبدا معظم الأشياء الحميمية في حياتنا يتقنن ويتقولب منكمشا متضائلا لكأنما بحجم علب صغيرة و ضيقة ، حتى أخذت العزلة الاختيارية تنشأ و تنمو وتكبر وهي تشيد جدارا عازلا حتى ضمن افراد عائلات نفسها ، حيث نجد في يد كل واحد منهم هاتفا ذكيا أو لاب تاوب يقوم بتسلية

ما طوال الوقت ، دونما أن ينتبه للآخر الذي يعيش معه تحت سقف واحد ، إلا بشكل عابر ، حتى تبادل الكلام بات شحيحا وقليلا يقتصر على أمور ضرورية جدا كسؤال و جواب مختزلين ، ثم يبدأ الصمت لخيّم مجددا بأستثناء أصوات حركة رؤوس أصابع وهي تتراقص بسرعة و إنهماك وانغماس

عميق على مونوتور الموبايل الذكي والعبقري الشاطر والعارف كل شيء !! ، وهو يأخذ يوما بعد يوم مساحة أوسع في حياة الفرد ليكون بديلا عن صديق بل وعن صحبة الآخرين ، لندخل بإرادتنا مرحلة الاغتراب الذاتي والعزلة المشيدة بكثافة ليس عن الأخرين فقط إنما وعن ذواتنا أيضا

ضمن استلاب روحي لايني يتعمق يوما بعد يوم ، إذ أصبح لكل واحد منا عالمه الافتراضي والسديمي الخاص به عالم بات خصوصيا جدا و معزولا جدا وبديلا عن الآخرين وأنيسا وهميا يعوّض عن مجالسة الآخر والتسامر معه حتى ولو كان عبارة عن الزوجة ــ حديثا شيقا أو ضحكا مرحا

، ربما دون أن نفطن إلى إننا أثناء ذلك ربما نفقد أجزاء عزيزة وحميمة من ذواتنا في إطار من تشيء و قولبة يحدث في ضراوة هذا الانهماك والاستغراق الآليين لنعيش في غمرة غربة أو عزلة ذاتية اختيارية نتخيلها مسلية في الوقت الذي ربما نسلخ من ذواتنا الأصيلة لننتهي

مجرد كائنات علب مقولبة تعيش في عالم افتراضي وغامض لا يمنح إلا أوهما جميلة وساحرة ننتظرها في سراب أحلامنا وتيه أيامنا التي تمضي سريعة بلا أثر أو نكهة أو مميزة ..

ودرءا لأي سوء فهم ، أنا لا أدعو إلى طرد العولمة من

بيوتنا ، لأن ذلك سيكون ضربا من سذاجة وانغلاقا على مستلزمات وشروط الحياة العصرية ، أنما أدعو إلى وضع مسافة ثلاث خطوات بيننا وبينها لكي نستفيد منها مثلما يجب و ينبغي أولا ، ولكي لا يُسرق أو يُسلب ذواتنا الأصيلة بشكل نهائي و كامل ثانيا ..

وإذا يُعتقد بأن الحجر الصحي قد يدفع الكثيرين إلى

إعادة النظر في عديد من مواقفهم و طبيعة تفكيرهم وتصوراتهم وقيمهم السابقة فربما آن الأوان لتكون مسألة العولمة ضمن هذا التصور في المراجعة وإعادة النظر الجدية..