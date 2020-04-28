النومان يعلن استكمال إجراءات إنشاء مطار الأنبار الدولي

اعلن رئيس هيئة استثمار الأنبار مهدي النومان، الثلاثاء، عن استكمال إجراءات إنشاء مطار الأنبار الدولي غرب الرمادي، مبينا انه سيسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتفعيل الحركة الاقتصادية.

وقال النومان إنه تم “استكمال إجراءات الموافقات الأصولية لمشروع مطار الأنبار الدولي في منطقة الـ 35 كيلو غرب الرمادي، وسيتم عرضه على الشركات الاستثمارية الرصينة والعالمية المختصة بهذا المجال حصراً”.

وأضاف النومان، أن “مساحة المطار 2000 دونم وفق مخططات، وسيكون مطاراً للنقل والشحن الجوي وسوف يساهم في تشغيل الأيدي العاملة من الشباب وتفعيل الحركة الاقتصادية بالمحافظة”، لافتاً إلى أن “الأسبوع المقبل سيشهد استلام موقع المطار رسمياً”.