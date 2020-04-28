بدعوة من عبد المهدي .. وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد

بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، من المقرر ان يصل وفد من حكومة الاقليم الى بغداد ، اليوم الثلاثاء .

ويرأس الوفد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان .

الوفد يصل بغداد بناءا على دعوة رسمية من رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبدالمهدي ، ومن المقرر ان يجتمع مع كل من عبدالمهدي ونائبه للشؤون الاقتصادية وزير النفط ثامر الغضبان كما سيلتقي الاطراف السياسية العراقية وعدد من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية في العاصمة العراقية .

في الاطار ، أكدت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري نبأ الزيارة ، موضحة ، ان الوفد سيبحث مع المسؤولين العراقيين ملف الموازنة المالية الاتحادية والمشاكل التي برزت مؤخراً بين اربيل وبغداد بهذا الصدد .

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، اجتمع الأحد، مع الوفد الوزاري المفاوض الذي كان قد زار بغداد مؤخراً ، حيث جرى تسليط الضوء على مستجدات ونتائج الزيارة.

وأكد الوفد خلال الاجتماع وجود محاولات جدية من قبل قوى سياسية عراقية لإفشال المباحثات بين الإقليم والحكومة الاتحادية ، وفق بيان كان قد صدر عقب الاجتماع .