خلية الأزمة البرلمانية: قد نعزل 3 مناطق في الرصافة خلال 72 ساعة

ردت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، على تصريحات وزير الصحة العراقي جعفر علاوي ومسؤولين آخرين بشأن وجود سلالات وأنواع مختلفة من فايروس كورونا.

وقال مكتب نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني في بيان تلقت المدى نسخة منه إن “الوفد المشترك من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وأثناء لقائه طالباني أوضح أن ما يشاع عن وجود أنواع مختلفة من الفايروس غير صحيح، مع التأكيد على أن الاختلافات في نسب انتشار الفايروس تعتمد على طرق الوقاية والسرعة في مكافحة مخاطره عن طريق إجراءات الحجر الصحي وتطبيق التعليمات الصحية”.

فيما قال ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل، الجمعة 24 نيسان/أبريل، إن “الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة”، مؤكداً “عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفايروس في جميع دول العالم”، مشدداً على “ضرورة معاقبة المروجين إلى وجود نوع جديد من كورونا”، كما دعا وسائل الإعلام إلى “دعم الإجراءات الصحية

وكان وزير الصحة جعفر علاوي في مؤتمر صحفي خلال افتتاح ردهة الحياة الثالثة من قبل العتبة العباسية لمعالجة مصابي كورونا، تابعته المدى إن “هناك مداخلات كبيرة ضد إرادة وزارة الصحة، فإمكانية الوزارة ضعيفة ولا تمتلك أماكن كبيرة للحجر”.

وتابع علاوي أن “الفايروس في أوروبا أقوى مما موجود في العراق ونخشى أن يصل إلينا من خلال العراقيين العائدين من هناك”.

ولفت وزير الصحة العراقي الى أن “اغلب العراقيين العائدين هم ليسوا بحاجة للعودة”.

وفي الوقت نفسه أكد علاوي أن “العراق سيخرج منتصراً على الفايروس”، مستنداً الى ذلك بانخفاض عدد الإصابات المرتبطة بالفايروس، وعد ذلك إنجازاً للعراق”.

وأضاف أنه “في حال بقاء الوضع الحالي على ماهو عليه بانخفاض عدد الإصابات والتزام المـواطـنـين بـالـتـعـلـيـمـات؛ سنتخطى ذروةالأزمـة بشكل كامل في نهاية شهر أيار المقبل، الأمر الذي نتمناه بشكل كبير في السيطرة على الوباء”.

وتابع، أنـه “مـع قــرار رفـع الحظر الجزئي لـلـتـجـوال؛ نـطـلـب مــن المــواطــنــين الالــتــزام بقرارات وزارة الصحة وقـرار لجنة الأمر الديواني الرقم 55، لمواصلة هـذا النجاح .

من جهتها أعلنت خلية الأزمة النيابية، أمس الإثنين، عن نية لعزل 3 مناطق في جانب الرصافة في العاصمة بغداد خلال 72 ساعة.

وقال مقرر خلية الأزمة في مجلس النواب جواد الموسوي، أمس الاثنين ، “ترأسنا اجتماعاً في مقر دائرة صحة الرصافة مع كادر وزارة الصحة المتقدم المتضمن وكيل وزارة الصحة، ومدير عام الصحة العامة في الوزارة، ومدير دائرة صحة الرصافة”.

وأضاف الموسوي بحسب البيان، “توصلنا خلال الاجتماع إلى عدة نقاط منها أننا سنقوم بمضاعفة أعداد الفحوصات في جانب الرصافة، وبذلك تكون احتمالات تسجيل إصابات جديدة بأعداد أكبر في جانب الرصافة، واردة”.

وتابع، “سيتم افتتاح مختبر خاص بالرصافة لفحص فايروس كورونا للحالات المشتبه بها خلال 48 ساعة”، مشيراً إلى وجود توجه لفرض حظر مناطقي على 3 مناطق في الرصافة خلال 72.

فيما أعلنت مديرية صحة بغداد – الرصافة، أمس الاثنين، عن إكمال الاجراءات اللازمة للانطلاق بالحظر الشامل المناطقي.

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت المدى نسخة منه ، إن “الإجراءات اللازمة اكتملت وبانتظار نتائج المسح الوبائي الأخيرة للمباشرة والانطلاق بخطة العزل المناطقي الشامل للحد من انتشار فايروس كورونا”.

وذكر الساعدي بحسب البيان، إن “الدائرة اتخذت العديد من الخطط الكفيلة للحد من انتشار الفايروس”، مضيفا أن “عشرات المسحات المختبرية تم إجرائها خلال حملات الرصد الوبائي في الأحياء السكنية التي سجلت فيها إصابات من الملامسين وغيرهم”، مشيراً الى أن “الدائرة بانتظار النتائج وإكمال الإجراءات الأخرى للانطلاق بخطة الحجر المناطقي الشامل”.

وأوضح أن “خطر الفايروس مازال موجوداً مما يتطلب تشديد الإجراءات وعدم السماح لبعض الأشخاص التهاون وكسر الحضر من خلال الاستخفاف بالإجراءات الصحية”.

وأعلنت خلية الأزمة النيابية، في وقت سابق اليوم، عن نية لعزل 3 مناطق في جانب الرصافة في العاصمة بغداد خلال 72 ساعة.

وقال مقرر خلية الأزمة في مجلس النواب جواد الموسوي، تلقت “المدى” نسخة منه، (27 نيسان 2020)، “ترأسنا اليوم صباحاً اجتماعاً في مقر دائرة صحة الرصافة مع كادر وزارة الصحة المتقدم المتضمن وكيل وزارة الصحة، ومدير عام الصحة العامة في الوزارة، ومدير دائرة صحة الرصافة”.

وأضاف الموسوي بحسب البيان، “توصلنا خلال الاجتماع إلى عدة نقاط منها أننا سنقوم بمضاعفة أعداد الفحوصات في جانب الرصافة، وبذلك تكون احتمالات تسجيل إصابات جديدة بأعداد أكبر في جانب الرصافة، واردة”.

وتابع، “سيتم افتتاح مختبر خاص بالرصافة لفحص فايروس كورونا للحالات المشتبه بها خلال 48 ساعة”، مشيراً إلى وجود توجه لفرض حظر مناطقي على 3 مناطق في الرصافة خلال 72.

من جهة أخرى أكد مسؤول ملف الصحة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ، أن ازدياد ظاهرة وصمة كورونا يسبب مشاكل عائلية واجتماعية وأمنية وعشائرية، مبيناً أن ثُلثي عدد فحوصات الفايروس في العراق تُجرى في إقليم كردستان.

وقال البياتي خلال مشاركته في ندوة إلكترونية أقامتها كلية الحقوق في جامعة الموصل حول جائحة كورونا في العراق وإجراءات السلطة التنفيذية لمواجهتها إن “المفوضية قامت وانطلاقاً من واجبها القانوني بحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق حسب قانون المفوضية 53 لسنة 2008 بمراقبة الحق في الصحة والحقوق الأخرى المتعلقة بالحق في الصحة أو التي تم تقييدها أو انتهاكها بحكم الإجراءات الإستثنائية”.

وأشار إلى رصد مؤشرات من قبل فرق المفوضية ومنها “عدم وجود مستشفيات تخصصية خاصة للحجر مسبقاً إلا في محافظات معينة، حيث تم تحويل أغلب المستشفيات بشكل عام إلى مواقع الحجر مما أدى الى إهمال الحالات المرضية الأخرى وتعريض الكادر والمريض أيضاً إلى الإصابة بالمرض، إلى جانب تردي الظروف الخدمية في الكثير من المواقع الخاصة بالحجر وقلة الإمكانيات الوقائية للكادر الطبي والصحي”.

ولفت إلى “ضعف عملية المسح للفحص المختبري حيث يقدر فحص العراق بحدود 1460 لكل مليون، منها ثلثان تجرى في إقليم كوردستان)”، مبيناً أن “عدد الفحوصات أكبر في الدول المجاورة حيث تصل في تركيا إلى 8000 والسعودية 5200 وإيران 4200، إلى جانب أكثر من 3000 فحص في لبنان والأردن وفلسطين”

وشدد البياتي على “ازدياد ظاهرة وصمة كورونا بسبب ضعف الوعي لدى المواطن والرعب العالمي من المرض ووجود أخطاء في الإجراءات الحكومية في التعامل مع المريض وذويه وخاصة إشراك الجهات الأمنية وإهمال ملف دفن الموتى وانتشار مقاطع مهينة للميت في التواصل الاجتماعي”.

وذكر أن “هذه الوصمة تسببت في مشاكل عائلية واجتماعية وحتى عشائرية وأمنية، كما أسهمت هذه الوصمة وبشكل سلبي في إبعاد المريض عن المؤسسات الصحية وضعف الثقة بها وبقاء الكثير من الحالات داخل المجتمع بدون عزل مما يساهم في انتشار المرض أكثر”.