رئيس الوزراء المُكلف: أرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة

اكد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، سعيه لتشكيل حكومة بمستوى الازمات وحلولها. وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها (المدى)، إن “المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها”.

واضاف انه “على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية”، مؤكداً: “أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة”. في سياق متصل، قال رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، امس، “المساءلة والعدالة أنهت عملية التدقيق للأسماء المرسلة من قبل الكاظمي، التي تضمنت قائمة تضم 17 وزيرًا ثم ارفقت بقائمة تتضمن اربعة اسماء بعدها بـ7 أسماء ومن الممكن إضافة أسماء أخرى”، مبينًا أن جميع الاسماء المرسلة لم يؤشر عليها من حيث اجراءات المساءلة والعدالة”. وأضاف أن “آلية تدقيق الاسماء المرسلة من قبل المكلف تتضمن طلب الاسم الرباعي والتولد ومحل السكن يتم مطابقتها بقاعدة البيانات المتوفرة عن الهيئة لجميع الكادر الحزبي قبل 2003 وجميع منتسبي الاجهزة الامنية”، مؤكدا ان “مدة التدقيق لا تتعدى الساعتين”. واشار البدري الى ان “اجراءات المساءلة والعدالة قانونية منظمة بقانون وجزء من مهام عملها تدقيق اسماء المرشحين للمناصب العليا، والمسؤول الذي تنطبق عليه اجراءات المساءلة والعدالة يمنع من الترشيح”، مشيرًا الى أن “عملية الاستثناءات من اجراءات المساءلة والعدالة مسألة قانونية بعيدا عن الاجتهاد”.