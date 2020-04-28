رئيس هيئة إستثمار بغداد يشارك مع وفد جمعية الصداقة العراقية – الصينية في تكريم السفير الصيني في العراق …

بدعوة من جمعية الصداقة العراقية_ الصينية زار المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد مساء يوم أمس السبت الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٥ مقر السفارة الصينية في بغداد للقاء سعادة السفير الصيني وتقديم كتاب شكر و تقدير للسفارة والفرق الطبية الصينية التي تم إستقدامها خصيصاً للمشاركة مع الملاكات الطبية العراقية في مواجهة جائحة كورونا ومساعدة العراق في التغلب على هذا الفايروس فضلاً عن تقديم الخبرات لهم وتدريبهم على طرق الوقاية والتخلص من هذا الوباء . حيث قدّم الزاملي الشكر والعرفان لهم تثميناً لما بذلوه وما قدموه من وقفة جادة ساندت وزارة الصحة العراقية وجميع ملاكاتها التي أثبتت جداراتها في عملها و بذلت جهوداً إستثنائية خلال المرحلة الراهنة وقدّمت كل ما بوسعها للخروج من هذه الأزمة ، مبيناً أنّ هذا أقل ما يمكن تقديمه لهم وفاءً وإكراماً للصداقة التي تجمع البلدين وتأكيداً على عمق التواصل بينهما .