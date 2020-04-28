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صحة اقليم كوردستان توضح بشأن اصابات وحالة وفاة جديدة بكورونا في اربيل

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل ، مع حالة وفاة واحدة .

وذكرت الوزارة في بيان انه ” مع استمرار اجراء الفحوصات على المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا تم تشخيص 11 اصابة جديدة “.

البيان اوضح أن ” الاصابات الجديدة تعود لـ 3 رجال و5 نساء و3 اطفال” ، مبيناً ” ان امرأة تبلغ من العمر 75 عاما من سكنة مدينة اربيل ، توفيت وأظهرت الفحوصات بأنها كانت مصابة بالفيروس “.

البيان أشار الى ان الاصابات العشرة الأخرى هي لمواطنين من سكنة قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل وهم من ملامسي حالات سابقة .

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