طائرة عراقية تحط في مطار بغداد محملة بشحنة طبية من الصين

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء ، وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى البلاد، بعد أن نفذت رحلة استثنائية إلى مطار كوانزو الدولي، مخصصة لجلب شحنة من الأجهزة والمستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة العراقية بشكل مجاني.

وقال لعيبي في بيان إن “وزارة النقل للمرة الثانية تأتي بشحنات تزن أطناناً من المواد الطبية والمستلزمات الصحية والوقائية لمواجه فيروس كرونا كتبرعات من الصين عبر الناقل الوطني”.

ووجه لعيبي، “الخطوط الجوية العراقية بتهيئة فريق متخصص من المهندسين والفنيين لاستقبال الشحنة وتفريغها حسب المواصفات المعتمدة عالمياً للتعامل مع هذا النوع من الشحنات ونقلها للجهة المستفيدة اضافة إلى تعفير الطائرة بالكامل وفق اللوائح الصحية الدولية”.

وقدم لعيبي، ” شكره وتقديره لطاقم الخطوط الجوية العراقية الذي اسهم بايصال الشحنة خلال 36 ساعة ذهابًا وإيابًا رغم طول المسافة بين العراق وجمهورية الصين الشعبية وذلك لدعم الحكومة ومساهمتها بشكل فاعل في دعم وزارة الصحة وكوادرها بمواجهة فيروس كورونا”.