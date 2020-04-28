عملية عسكرية تدمر مضافات و’أوكارًا للتنظيم” بين صلاح الدين والأنبار

نفذت القوات الامنية عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش المتواجدين بين محافظتي صلاح الدين وديالى في وقت يتصاعد فيه نشاط التنظيم في المنطقة. ودمرت القوات التي انطلقت من أربعة محاور مضافات وأنفاقًا، كنتائج أولية.

وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان تلقته (المدى)، أن “قوات الجيش وبمشاركة التشكيلات الساندة من الشرطة والحشد الشعبي، نفذت عملية عسكرية واسعة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، من 4 محاور رئيسة لتعقب الخلايا الإرهابية لعصابات داعش”.

وأضافت الدفاع، أن العملية تستهدف الإرهابيين في منطقة مطيبيجة (حاوي العظيم)، والقرى المحاذية للحدود بين ديالى، وصلاح الدين، وسامراء. وأفادت الوزارة، بتدمير 3 مضافات، ونفقين، وزورق، وعبوة ناسفة تحت السيطرة، في نتائج أولية لما أسفرت عنه العملية.

ولفتت وزارة الدفاع، إلى أن العملية التي لا تزال مستمرة، تأتي لإنهاء أي وجود لتلك الخلايا، وتدمير مضافاتها، وتأمين الحدود الإدارية الفاصلة بين المحافظتين.

بدورها، ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “قوة من قيادة عمليات سامراء نفذت واجبا في جزيرة مكيشيفة، وعثرت على أربع عبوات قمعية وعبوتين على شكل جليكان، حيث تم تفكيكها”.

وأضافت أن “قوة مشتركة من الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية ولواء مغاوير قيادة عمليات سامراء والقطعات الملحقة بها بإسناد طيران الجيش شرعت بواجب مداهمة وتفيش الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين من طريق (سامراء- الدور) وباتجاه الشرق وصولا الى بحيرة الملح وجنوب شرق وصولا الى الحافة الغربية على الحدود الفاصلة والتفتيش داخل قاطع المسؤولية لتعزير الامن والاستقرار ضمن المناطق التي شملتها العملية”.ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات “إف – 16” العراقية، في 19 نيسان الجاري، ضربات دقيقة لنقاط تمركز أفراد تنظيم داعش في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني. وأكدت خلية الاعلام الامني، حينها، مقتل مجموعة من عناصر التنظيم إضافة إلى تدمير نقاط تمركزه في تلك المنطقة بالكامل، إثر القصف الذي نفذته طائرات “أف – 16″، مشيرة إلى أن “هذه النقاط كانت مكانا لانطلاق العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين”. وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها “الخلافة الإسلامية”.