عودة الهدوء إلى قضاء الرفاعي بعد ليلة من المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين

ذي قار / حسين العامل

أعلنت قيادة شرطة ذي قار يوم الاثنين ( 27 نيسان 2020 ) عودة الهدوء الى قضاء الرفاعي ( 80 كم شمال الناصرية ) ، وذلك بعد ليلة من المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين المطالبين بتعيين قائممقام غير جدلي لإدارة القضاء المذكور ،

فيما تباينت الأرقام في حصيلة الإصابات الناجمة عن المواجهات ففي الوقت الذي أعلنت فيه قيادة الشرطة عن إصابة 26 جريحاً بينهم 14 من القوات الأمنية أشارت دائرة صحة ذي قار الى 7 مصابين . وقال الإعلامي فاضل نسيم للمدى إن ” مواجهات دارت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في قضاء الرفاعي ليلة الاحد وأسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح مختلفة “، مبيناً أن ” الجرحى تم نقلهم الى مستشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج”. وأوضح نسيم أن ” المواجهات حصلت أمام مبنى قائممقامية الرفاعي عقب تنظيم تظاهرة للاحتجاج على تكليف قائممقام لإدارة قضاء الرفاعي من خارج القضاء المذكور “، مبيناً أن ” قائم مقام الرفاعي جمال مسير سبق وأن تمت إقالته ووجهت الحكومة المحلية بالمحافظة بتكليف قائممقام قلعة سكر كاظم الطوكي بإدارة قضاء الرفاعي “. وتابع نسيم الى أن ” المتظاهرين اعربوا عن رفضهم للقائممقام السابق والمكلف وطالبوا بتنصيب قائممقام غير جدلي من أهالي قضاء الرفاعي “، مشيراً الى أن ” المواجهات تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليل الاحد وإن القوات الأمنية في محافظة ذي قار أرسلت المزيد من القوات الى قضاء الرفاعي للسيطرة على الموقف”. ومن جانبه قال مدير قسم الإعلام في قيادة شرطة ذي قار العقيد فؤاد كريم للمدى إن ” الهدوء عاد الى قضاء الرفاعي صباح يوم الاثنين بعد المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإقالة القائممقام الذي جرى تكليفه مؤخراً لإدارة القضاء المذكور”، مبينا أن ” المتظاهرين تجمهروا حول مبنى قائممقامية الرفاعي وحاولوا اقتحام المبنى إلا أن القوات الامنية تصدّت لهم “.

وأشار كريم الى أن ” القوات الامنية فرضت حظر التجوال ليلة الاحد وعزّزت انتشارها في قضاء الرفاعي صباح يوم الاثنين “، نافياً ” حصول أي اعتقالات على خلفية المواجهات كون المتظاهرين تفرقوا عقب المواجهات”.

وكشف مدير قسم إعلام الشرطة أن ” المواجهات أسفرت عن إصابة 12 متظاهراً و14 مصاباً من عناصر القوات الأمنية بينهم ضابط واحد “، مشيراً الى أن ” بعض الإصابات ناجمة عن إطلاقات نارية لا يعرف مصدرها”.

وأوضح كريم أن ” القوات الأمنية لم تستخدم الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين ، والمتظاهرين بدورهم لم يكونوا مسلحين ولا نستبعد وجود طرف ثالث يسعى لتأجيج الأوضاع وإثارة الفتنة”. وبدوره قال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري للمدى إن ” مستشفى الرفاعي العام استقبل 7 جرحى إثر الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية “، مبيناً أن ” الإصابات كانت بواقع 4 جرحى من المتظاهرين و3 آخرين من القوات الأمنية “.

وأكد الجابري أن ” جميع الإصابات كانت غير خطيرة وإن الملاكات الطبية والتمريضية في المشفى المذكور قدمت العلاج اللازم لهم “.

وشهدت التظاهرات في قضاء الرفاعي قطع للطرق الرئيسة وحرق إطارات فضلاً عن المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين .

وتشهد أقضية ونواحي محافظة ذي قار ومركز مدينة الناصرية الذي يضم ساحة الحبوبي ، موقع الاحتجاجات الرئيس في المحافظة، تظاهرات وفعاليات احتجاجية تواصلت منذ الأول من تشرين الأول 2019 وحتى الآن وغالباً ما تحصل مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين حيث تشير البيانات المعلنة الى استشهاد نحو 120 متظاهراً وجرح أكثر من 2500 آخرين واعتقال اكثر من 600 متظاهر أُفرج عن معظمهم .

وكان مجلس قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار صوّت يوم ( 22 تشرين الأول 2019 ) على إقالة قائممقام القضاء جمال مسير صالح من منصبه لتغيبه عن جلسة استجوابه التي حدّدها مجلس القضاء المحلي ، مبيناً أن المجلس صوّت على إقالته بواقع 11 عضواً من أصل 13 عضو مجلس محلي حضروا جلسة التصويت.

يشار الى أن المجلس البلدي في قضاء الرفاعي صوت يوم الاثنين ( 22 شباط 2016 ) بالأغلبية المطلقة على تعيين جمال مسير قائممقام جديد للقضاء خلفاً لـ عجمي بشيت الركابي بعد تقديمه استقالته في وقت سابق.

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين والأهالي شاركوا يوم ( 20 تشرين الثاني 2019 ) في استقبال زعيم تظاهرات قضاء الرفاعي ( حسين الزعيم ) بعد الإفراج عنه، حيث اعتقل لمدة أسبوعين من قبل الأجهزة الأمنية في الناصرية إثر مشاركته وقيادته لتظاهرات الرفاعي.