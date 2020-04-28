كاوساكي.. تعرف على أحد أسباب وفيات الأطفال المصابين بكورونا

حتى الآن تدل الاحصائيات على عدم وجود حالات وفاة كثيرة لدى الاطفال بسبب فيروس كورونا المستجد، غير أن تقارير تقول إنه في حال اجتماع مرض “كوفيد-19” مع مرض آخر نادر فإن ذلك يؤدي إلى حدوث بعض الوفيات عند الأطفال

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد أعلن الثلاثاء، أن بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشكلات صحية كبيرة، توفوا من جراء متلازمة التهابية نادرة، يعتقد الباحثون أنها ترتبط بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد

والمتلازمة النادرة التي تحدث عنها الوزير البريطاني هو، مرض كاواساكي (Kawasaki’s Disease)، و هو داء نادر يصيب الأطفال دون سن الخامسة

ويتميز هذا المرض بالالتهاب الحاد في الأوعية غير المعروف مصدرها، وتشمل أعراض المرض الحمى والطفح الجلدي والتهاب العينين واحمرارًا في البلعوم وتجويف الفم، وتورمًا في أكف اليدين والقدمين وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة

وبحسب موقع “مايو كلينك” يطلق على داء كاواساكي أحيانًا متلازمة العُقَد اللمفية المخاطية؛ لأنه يُصيب أيضًا الغدد التي تنتفخ أثناء العدوى (العُقَد اللمفية) والجلد والأغشية المخاطية داخل الفم والأنف والحنجرة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن داء كاواساكي يؤدي إلى تطور (نشوء) التهاب السَّحايا (التهاب الغشاء الذي يغطي الدماغ والنخاع الشوكي)

تشخيص المرض

وأوضح موقع “ويب طب” أنه يوجد لمرض كاواساكي فحوصات، بإمكانها أن تؤكد وجود المرض عند الطفل المصاب؛ لذا فإن الأطباء يقومون بتشخيص المرض، بحسب مزيج الأعراض الموجودة لدى المريض

وتشمل هذه الأعراض : ارتفاع درجة الحرارة بشكل مستمر ودون أن يتغير على الأقل لمدة 5 أيام، واحمرار في لحمية العينين من دون وجود إفرازات قيحية، وظهور أنواع مختلفة من الطفح الجلدي الذي يظهر على منطقة الظهر…..