مشاكل العراق ومآسيه ليست بسبب رواتب مؤسسة السجناء،

نعيم الهاشمي الخفاجي

عندما تتصفح ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية لاحزابنا الفاشلة وحديث محللي عصر التفاهة تجدهم حالهم حال النعمامة عندما ترى الأعداء تهرب وتغطي رأسها اعتقادا أن الأعداء لايروها وتصبح صيد سهل، نحن بزمن سيطرة التافهين على مراكز القرار السياسي وعلى الشارع الشعبي، عندما بدأت التظاهرات اجتمع الكثير من العراقيين للحديث على تنظيم التظاهرات في كوبنهاكن ودار حوار بيني وبين أشخاص شيوعيين وممثلين لاحزاب متعددة إسلامية وعلمانية قلت لهم اشارك معكم بشرط نكتب مطلب مع المطالب الأخرى في إلزام رئيس الجمهورية والحكومة في تنفيذ أحكام الإعدامات بحق الذباحين؟ كان ردهم بالرفض قلت لهم أنتم أيضا ضمن الفاشلين، مشكلة العراق مذهبية وقومية بدأت منذ عام 1921 وليس وليدة اليوم، الذي حرق العراق بعد عام 2003 هم نفسهم من وقف ضد عبدالكريم قاسم لكونه متشيع لا أكثر وهم نفسهم سفلة البعثيين الذين حكموا العراق بالحديد والنار ووفق منطلقات مذهبية وقومية منذ عام 1963 وليوم التاسع من نيسان عام 2003 الذي فجر وففخخ وسرق واستقبل عشرات آلاف الانتحاريين هم أبناء المكون السني البعثي بغالبيتهم هناك منهم فئات قليلة تؤمن بالعملية السياسية لكن عباقرتنا قربوا أجنحة داعش والقاعدة للمشاركة بالعملية السياسية لشلها، مشاكل العراق لا يمكن أن تحل بدون إيجاد طريقة جديدة لحكم العراق تجمع المكونات الثلاثة ضمن عراق يضمن حقوق الشيعة والسنة والاكراد بعيدا عن الشعارات والاكاذيب، دائما تصلنا منشورات يكتبها شياطين الجن والانس ويأتي المغفلين لكي ينشروها بسرعة البرق في اسم مطالب الشعب، من هذه المنشورات البائسة والتي تشبه طريقة هروب النعامة من الأعداء تغطي رأسها وتترك جسمها بالعراء اعتقادا أن الأعداء لم يشاهدوها وتصبح صيد سهل نضع اليكم نص هذا المنشور البائس( مطلب شعب||

حل الازمة المالية في العراق يكمن بالاتي :

#حل مؤسسة السجناء السياسيين وتحويل المليارات إلى خزينة الدولة

#حل مؤسسة الشهداء وفتح قسم لهم في دائرة التقاعد العامة وتحويل المليارات من أموال المؤسسة إلى صندوق التقاعد

#الغاء قانون رفحاء وتحويل المليارات من الأموال إلى صندوق التقاعد

#الغاء امتيازات الدرجات الخاصة من رئيس جمهورية نزولا مرورا بمجلس النواب انتهاء بالمدراء العامين وتحويل مئات المليارات إلى خزينة الدولة

#غلق السفارات في الدولة التي ليس للعراق مصالح معها وتحويل المليارات إلى خزينة الدولة

#الغاء مجالس المحافظات وارجاع كل عضو إلى وظيفته السابقة من دون إعطاء رواتب تقاعدية لهم وتحويل المليارات إلى خزينة الدولة

#دمج الاوقاف السني والشيعي والمسيحي بوزارة واحدة وتقليل النفقات وتحويل المليارات إلى خزينة الدولة.

#الطلب من شركات الاتصالات دفع مابذمتها من مستحقات او إيقاف رخصها وفرض عقوبات وغرامات جزائية كبيرة… وتحويل المليارات إلى ميزانية الدولة.

#مطالبة اقليم كردستان بدفع ١٤٧ مليار دولار مستحقات للدولة العراقية بذمتهم لقاء واردات النفط المهرب واردات الكمارك و المنافذ الحدودية وعند امتناعهم تقطع نسبتهم من موازنة العراق لأنهم يأخذون أموال لم يساهموا بها وهي حقوق بقية محافظات العراق.

#هذه ليست مطالب بل حقوق

#التلاعب برواتب الموظفين والمتقاعدين

خط احمر ..

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انتهى ههههههه شر البلية مايضحك لم نجد مطلب واحد يطالب في إلغاء رواتب نصف مليون مجرم بعثي من أجهزة صدام الأمنية والمخابراتية القمعية ولم نجد مطلب يطالب في إعدام قتلة الشعب من حثالات الارهابيين التكفيرين محليين أو قادمين من الخارج، للاسف الساسة الحاكمين والنواشيط من صناعة السفراء من التافهين لا يملكون اي مشروع يجلب الأمن والاستقرار للعراق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.