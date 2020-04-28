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نائب بشأن الاستقطاع من الرواتب: لا تحملوا المواطن ما لا يطيق

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاثنين، رواتب الموظفين بأنها “خط أحمر”، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول وخطط حقيقية لمواجهة الأزمة الحالية وعدم تحميل المواطن “ما لا يطيق”.

وقال العكيلي إننا “نستغرب ما يصدر من تصريحات من هنا وهناك حول التلاعب برواتب الموظفين واستقطاع نسب منها”، مضيفاً أننا “في الوقت الذي نعتبر أن رواتب الموظفين خط أحمر الا أننا نؤكد على ضرورة أن تحسب الحكومة حساباتها لكل طارئ وأن لا تحمل المواطن ما لا يطيق”.

وتساءل العكيلي، “هل أن زيادة موارد الدولة، أدت إلى زيادة الرواتب للموظفين، وهل أن استعدادات الحكومه كانت بالاعتماد على رواتب الفقراء والموظفين”.

وتابع، أن “كل دول العالم لديها خطط طوارئ واستعدادات لهكذا ظروف، بالتالي فاننا ندعو الحكومة لإيجاد حلول واقعية وخطط حقيقية، لأن وباء كورونا قد يستمر لعام أو أكثر ولا يمكن الاتكال على حلول غير واقعية يكون ضحيتها الموظف والفقراء”.

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