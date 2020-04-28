نقابة المعلمين تدين “التشهير” بشخصية تربوية تم ترشيحها لمنصب وزير التربية

دانت نقابة المعلمين، الاثنين، التشهير بشخصية تربوية تم ترشيحها لمنصب وزير التربية في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقالت النقابة في بيان “نتوجه الى عالم جديد ما بعد فيروس كورونا والذي سيكون مختلفا وبعد ثورة أكتوبر عام 2019 باتجاه الاصلاح الحكومي وخاصة قطاع التربية والتعليم هو الأكثر والاهم الذي يجب أن يكون التغيير فيه جذرياً ونحن أمام فرصة طيبة منحت بهذا التغيير من خلال التشكيل الوزاري الذي كلف به مصطفى الكاظمي وهو وقت مناسب جدا لاختيار وزير مهني يخضع لمعايير محدده تتطلبها ادارة العمل التربوي”.

ورحبت النقابة بـ “اختيار الدكتور فلاح القيسي الذي يشغل منصب مدير عام تربية الكرخ الاولى والذي تبوء اكثر من منصب في مجال التربية والتعليم للمنصب”، مبينة “نحن في بياتنا نؤكد على استيزار وزير تربوي مهني يتطلع للارتقاء بالواقع التربوي وانتشال العملية التربوية من الانهيار الذي حصل في جميع مفاصل العمل التربوي من خلال الأبنية المدرسية والمناهج التربوية واعداد معلم مقتدر متطور والمواكبة للطرق الدراسية الحديثة”.

وأكدت النقابة، “ندين ونشجب ما تطرق اليه بعض اعضاء مجلس النواب العراقي بالتشهير بشخصية قيادية تربوية مهنية مؤهلة لاستلام وزارة التربية، ولنا الحق بالدفاع عن اعضائنا حسب قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم ( 7) لسنة 1989 المعدل سنة 2001 المادة 27 طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة”، مطالبة بـ “رؤساء الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب العراقي بالمضي قدما بالتصويت على الشخصية التربوية التي تم ترشيحها لوزارة التربية في الكابينة الوزارية الجديدة”.

يشار إلى أن النائبة عالية نصيف أعربت عن استغرابها من ترشيح شخص قالت عنه انه “متحرش بالنساء” لمنصب وزير التربية، مؤكدة أن هذا الشخص له تاريخ في مساومة النساء على شرفهن وهناك العديد من الشكاوى المقدمة ضده، آخرها من مشرفة تربوية.