هل الصوم يضر بالحياة والصحة ؟

محسن السراج

يصاحب الإلتهاب والعدوى والحساسية إرتفاع فعالية الجسم لإصلاح ماتم تدميره من الانسجة ويتطلب ذلك مصادر طاقة ولذلك لابد من تجنب الصيام في مثل هذه الاوقات كذلك يصاحب الصيام تدمير بعض كريات الدم البيض ولذلك لايجوز الصيام في هذه الظروف لأن المريض بحاجة الى هذه الخلايا أثناء معركته ضد المرض , هناك حالة الصيام المتقطع أثناء النهار ويكون على شكل تناوب في تناول وجبات صغيرة هذا يتم وفق نصائح طبية خاصة , ينصح بتجنب السكر والتقليل من العسل والدبس ملعقة واحدة فقط في الصباح وقبضة يد من الكرز لها تاثير وفوائد جمة , احتساء 3_4 فناجين من القهوة يوميا ً ضروري في حالة 1_ أورام الامعاء 2_ سلس البول 3_ تليف وأورام الكبد 4_ الخرف, وأما الكرز ففوائده 1_ تقوية الالياف 2_ فيتامين سي 3_ مضاد الاكسدة 4_ خفظ ضغط الدم الانقباضي ثم يأتي السمك و التونة غني باوميغا 3 ولكن الرز يسبب السمنة المفرطة ولابد من شرب الماء قبل الوجبة وفي كل يوم خمسة أنواع من الخضروات والفواكة ولكن الانتباه للفواكة الآتية العنب , الموز, الكمثرى , بعض أنواع التمور ,هذه الفواكة الاربعة يجب الحذر حين تناولها مثلا يسمح بموزة واحدة لانها كلها تحوي على سكريات لها أثر سلبي نفسي وجسدي ( عكس مايشاع لدينا بشان فوائد العسل والتمر ) ملاحظة مهمة : تعريض البشرة لاشعة الشمس نهارا ً وتجنب الأكل ليلاً ومراقبة مواقيت النوم والصحو صباحا ً والتنزه بما لايقل عن 30 دقيقة كل يوم واما الرياضة والتنفس العميق فكل يوم بمعدل عشر دقائق أثناء أعداد الافطار الصباحي

100مليون عام النتروجين مع البكتريا وحصلت طفرات وراثية في الجذور , التأثيرات البيئية والجينات معا ً مع التمثيل الغذائي للنباتات , في الخلية يحصل تفاعلات كيميائية لأداء وظائف محددة ترتبط هذه الوظائف بمجموعة بروتينات وهنا التنوع في الخلية الواحدة , 12 ألف بروتين تضرب بالأجسام المضادة 13,993 , 1855 إختلاف في نمط التعبير , أطلس الخلية وهي الخلية معقدة ماكنة جزيئية معقدة , استهلاك كمية كبيرة من الغذاء , الخراف تطلق أمينو بيوترك أسيد يؤثر على خلايا الدماغ , وفي حالة الصيام تصبح الخلايا العصبية مستثارة ويحصل إنخفاض مستوى الطاقة , الغذاء دهني _ حلو وهناك علاقة بين الغذاء والدماغ , الهايبو ثلاموس ووسط الثلاموس , أطوار كل 3 ساعة أجريت تجارب على الفئران , نقص التغذية خلال 24 ساعة يؤثر على الهايبوثلاموس , كذلك أهمية الماء للكلية ,وخطر الصيام يؤثر على توازن الانسولين في الدم كما يؤثر على النيرونات العصبية وتعقيدات الاوردة الشعرية الدقيقة ولمن تجاوز عمره 75 عاما ً ولمن يعاني من مشاكل الادراك الناتجه عن الأدوية ومشاكل فشل القلب , التوتر العالي و اضطراب مستوى الكلوكوز ويكون خطر عال جدا في حالة الحمل وال ketoacidosis Diabetic ,

الثلاموس: يوجد في نواة الدماغ بنيته في حجم ثمرة الجوز وهو الذي يوجه المعلومات بين حواسنا والقشرة الدماغية بعد استقبال المعلومات ينقلها من جميع الحواس ماعدا حاسة الشم الى أجزاء أخرى من الدماغ لمزيد من المعالجة , الهايبوثلاموس : بمجرد أن ينقل الثلاموس المعلومات الخارجية لأجزاء مختلفة من الدماغ ينقل الهايبوثلاموس المعلومات الداخلية لمناطق معينة في الدماغ يتحكم في التوازن ,تنظيم وظائف الجسم والحفاظ على حالته الطبيعية ,يزيد العرق مما يؤدي الى انخفاض درجة حرارة الجسم عندما يصبح ساخن وينظم الشهية وعموما منطقة المهاد لها أهمية لكل وظائف الجسد , لايجوز الصيام في حالات القصور القلبي والكبدي والكلوي وإضطراب الغدة الدرقية وفي حالة مرض السكر والقرحة المعدية والقرحة المعوية والسرطانات الخبيثة وإصابات الشرايين القلبية , أخذ وجبة إفطار وسحور ضد تكوين الجسم , (الرجل 60% من جسمه ماء والمرأة 50% ماء لأن المرأة لديها دهون أكثر , في الخلايا وخارجها يتوزع الماء حيث يكون في الأوعية الدموية وبين الإنسجة والأوعية الدموية حين يقل الماء والصوديوم يحصل إنكماش وتأثيرات على وظائف الأعضاء , العطش : تشنج العضلات , غثيان وتقيوء , دوخة حين تقف مثلا ً , حين تقل كمية الدم الواصلة الى المخ يحصل توهان قد يبلغ حالة الغيبوبة , الجسم يغلق الأوردة في الأطراف كي يحافظ على الدماغ ويحصل تسارع في ضربات القلب , الكلية تعمل على الحفاظ على كل قطرة ماء , البول يصبح مركزاً وممكن تتكون حصاة وتعب للكلية , ترتفع نسبة هورمونات التوتر مثل الكورتيزون وهو يعجل بالشيخوخة المبكرة ويسبب مشاكل في العضلات والعظام والقلب , الكورتيزون يقلل المناعة , التمرين الرياضي الخفيف أفضل للمناعة عكس التمارين الطويلة وذات الاجهاد , الجفاف يقلل اللعاب واللعاب يتضمن أجسام مضادة وحين تدخل بكتريا غريبة وثمة جفاف تكون عرضه للإصابة , كثافة البلازما(osmolality ) بسبب عدم شرب الماء تؤثر على الخلايا المناعية ( لون البول أو العطش منهما تعرف أن جسمك يحتاج الماء ) الجسم يحتاج الى كمية محددة من السوائل كي يؤدي وظيفته بطريقة ملائمة ,خصوصا ً لدى البالغين والأطفال , قلة الصوديوم في الدم يسبب ضعف في التركيز ,أي خلل في توازن السوائل يقل حجم البلازما وظاهرة plasma osmolality ومايسمى ميكانيزم العطش : الماء والصوديوم water disorder أو disturbed fluid equilibrium , كل النيوروهورمونات ترتبط مع السوائل وميكانيزم العطش وبالتعاون مع النظام العصبي المركزي وتنسيق مع النظام العصبي الذاتي وآلية كف الاشارات في القشرة الدماغية , الصوم الطويل يمكن أن يكون خطرا ً على الحياة, لاتصوم حتى لوقت قصير , البعض يصوم ليفقد الوزن أو لأسباب دينية , بعد أن تنهي الصيام ربما يزداد الوزن , يمكن تناول الماء أو العصير أو الشاي ولايجوز منع الطعام كليا ً , حينما تتناول طعاما ً قليلا ً ستفقد الوزن , لاتضع جسدك في starvation mode وضع المجاعة ,كي يحافظ على الطاقة تمثيلك الغذائي يتباطأ حينما تصوم وتعود الى الوضع الاعتيادي ربما تستعيد الوزن الذي فقدته , جسمك يضبط كبح الشهية ربما تشعر بجوع أقل , وربما ستشعر أنك أكثر جوعا ً وتزيد في تناول الطعام , الصوم يسبب خفظ الوزن ولكن ليس لمدة أطول , الصوم لعدة أيام ربما لايؤذي الذين هم بصحة جيدة بحيث لايحصل لهم جفاف , لكن الصوم لفترة طويلة سيء لك , الجسد يحتاج فيتامينات , معادن , و بروتينات من الطعام كي يبقى معافى إذا لم تحصل كفاية ستحصل عندك أعراض مثل الوهن , الدوخة , الإمساك , الجفاف , ولايمكن التسامح مع درجات الحرارة الباردة , الصوم الطويل خطر على الحياة , لاتصم حتى لوقت قصير وإذا عندك حمية ربما تقود الى رفع نسبة السكر في الدم , المرأة الحامل لاتصوم , أو من ترضع طفلا ً ,أي واحد لديه مرض مزمن , كبار السن والأطفال , قبل أن تقوم بحمية أسائل الطبيب إذا كان هذا خيارا ً جيدا ً , الفواكة , الخضروات , ألياف , بروتين صحي , دهون وتجنب السكريات والخبز الأبيض والغذاء المعلب ,الغذاء يتم تفكيكه بالأنزيمات وينتهي كجزئيات في تيار دمنا , الكاربوهيدرات خصوصا السكريات والأرز الأبيض بسرعة يتكسر الى سكر , حيث تستخدمه خلايانا كطاقة ولايمكن للسكر أن يدخل خلايانا بدون الأنسولين , الهرمون الذي يصنع في البنكرياس , الأنسولين يجلب السكر الى الخلايا الدهنية ويحفظه هناك , بين الوجبات يكون مستوى الأنسولين أدنى بحيث خلايانا الدهنية تطلق السكر المخزون فيها يستخدم كطاقة , نفقد الوزن إذا دعونا مستوى الأنسولين أوطأ , يتم حرق الدهون , دورة النهار والليل , الايقاع الدائري , التمثيل الغذائي لنا يتكيف مع وقت النهار للطعام , ووقت الليل النوم , من السابعة صباحا ً 7 الى الساعة الثالثة بعد الظهر 3 أو اثنتا عشرة ساعة 12 من 7 صباحا الى 7 مساء , المجموعتان لم تحصل أو تفقد وزنا ً لكن بعد 5 أسابيع جماعة الثمان ساعات 8 ساعة كان لديهم مستوى أنسولين أوطأ وطوروا حساسية الانسولين مع إنخفاظ ضغط الدم , وجماعة الثمان ساعات إنخفضت الشهية لديهم , تناول الطعام مبكرا ً والصيام ليلا ً ينفع التمثيل الغذائي ( ماعدا الماء ) , الصيام له علاقة بتطورنا وله علاقة بفيزيولوجيا الجسد حيث وظائف الخلايا , الصيام البسيط يطور التمثيل الغذائي ويخفض مستوى السكر وتقل الالتهابات , يوم النهار 8 ساعات , 10 ساعات ومن لهم مرض سابق مثل anorexia , builima , الحوامل , المرضعات , وفي حالة تناول الطعام منذ الساعة العاشرة صباحا ً 10 الى الساعة السادسة مساء 6 , ولكن لاتتناول الطعام قبل الذهاب للنوم في السرير , 1_ فواكه , خضروات , بقوليات , بروتين , دهون صحية 2_ دع جسدك يحرق الدهون بين الوجبات , كن نشطا ً في يومك وإبن ِ عضلاتك 3_ قلل ساعات النهار التي تأكل فيها من 7 صباحا الى 3 ظهرا ً 5_ تجنب الأكل في وقت الليل

1_ المصدر : قناة الآخر : هل الصيام يقوي المناعة ؟ الدكتور جورج بول

2_الجزءالاول : النصائح الغذائية والصحة النفسية كوكل

3_التغذية واضطراباتها كوكل

4_الجزء الثاني : أعداد مجلة أميركان ساينس

5_نشرة وزارة الصحة البريطانية

suprising update harvard health publishing ,

Intermittent fasting: Surprising update , Monrique Tello – 6

7_ Do fasting diets work ?