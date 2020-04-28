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وسام الملك الهولندي من الدرجة العالية للسيد فاضل الحسوني

تسلم يوم  الجمعة الموافق 24ابريل السيد فاضل الحسوني رئيس المؤسسة الثقافية والاجتماعية العراقيةباركستادوالتي مقرها مدينة هيرلن الهولندية من السيد إيميل رومر محافظ بلدية هيرلن  نيابة عن ملك هولندا  ألكسندر وسام الملك من الدرجة الرفيعة نظرًا للخدمات التي يقدمها السيد فاضل الحسوني الى القادمين الجدد واللاجئين من مختلف الجنسيات وابناء الجالية العراقية في جنوب لمبورخ منذ 2003ولحد الان

هذا الوسام يعطي كل عام بمناسبة يوم ميلاد الملك الهولندي المصادف 27 من شهر  ابريل. المؤسسة الثقافية والاجتماعية العراقية باركستاد مازالت تقدم خدماتها لابناء الجالية العراقية في جنوب لمبورخ من خلال مكتبها في مدينة هيرلن الهولندية

مع خالص تحياتي

فاضل الحسوني

المؤسسة الثقافية والاجتماعية العراقية باركستاد

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