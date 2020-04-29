أن تكون فلسطينيًا
بقلم : شاكر فريد حسن
أن تكون فلسطينيًا
يعني أن تعشق وطنًا
اسمه كنعان
بقلبكَ وكل مشاعركَ
بروحكَ ووجدانِكَ
يعني أن تتشبث أكثر
وتتجذر في عمق الأرض
كالزيتون والسنديان
أن تكون فلسطينيًا
يعني أن تعرف وتزور
قرانا المهجّرة
ومدننا الشامخة
الباقية رغم الزمن
ورغم تغير ملامحها
عكا وحيفا ويافا
والقدس واللد والرملة
وقيسارية
أن تكون فلسطينيًا
يعني أن تغني عتابا
وميجنا وأبو الزلف
وجفرا وزريف الطول
وعلى دلعونا
ووين ع رام اللـه
أن تكون فلسطينيًا
أن يعمركَ ويغمركَ
الوجد والحنين
لبيوت الطين والحجر
القديمة
لخوابي القمح والزيت
لديوان القرية
والقهوة السادة
لأيام الحصاد
والبيادر
لطوابين الخبز
وعيون الماء
وجرار النسوة
وانتظار العاشقين
على النبع والغدير
لينالوا نظرة بريئة
أو همسة
أن تكون فلسطينًا
يعني أن تحفظ وتنشد
أشعار أبو سلمى
وطوقان
وعبد الرحيم محمود
وقصائد زياد ودرويش
والقاسم وسالم جبران
وراشد حسين
أن تكون فلسطينيًا
يعني أن تصون الهوية
والذاكرة والتراث الشعبي
وتمضي في دروب الكفاح
حتى الخلاص من الاحتلال
واطلاع النهار..!