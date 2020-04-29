الامام علي بن أبي طالب ع يصف أنواع العبادة لله عز وجل،

نعيم الهاشمي الخفاجي

المتابع لخطب ورسائل وحكم وأقوال الإمام علي ع يجدها اقوال نابعة من شخص قد الهمه الله العلم والمعرفة، اقوال الإمام علي ع هي اقوال رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم، وثابت لدى المسلمين سنة وشيعة قول رسول الله محمد ص إلى ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب ع انت مني كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي، وقول رسول الله ص لعلي ع انا مدينة العلم وعلي بابها، المتابع لخطب الإمام علي ع يجد بها الفصاحة والبلاغة كلامه فوق كلام البشر واقل من كلام الخالق عز وجل، تحدث عن خلق السموات والأرض وتحدث عن أصناف الخلق وصف مخلوقات مثل الجرادة والنمل واوصف وضائف وأجزاء جسم الجرادة والنملة وصف دقيق وكأنه دكتور متخصص في معرفة أجزاء جسم الجرادة والنملة، وصف الطاووس تحدث عن اخبار واحداث زماننا هذا بدقة متناهية، اليوم قرأت خطبة للامام علي ع يصف أنواع عبادة البشر لله عز وجل بدقة متناهية

قال الامام علي (عليه السلام) : إنّ قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التّجّار وإنّ قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإنّ قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.

حدّد الإمام (عليه السلام) أنواع العبادة إلى ثلاثة أنواع : وهي عبادة التجّار وهم الذين يعبدون الله تعالى تحصيلا لثوابه والفوز بالجنان .

وعبادة العبيد وهم الذين يعبدون الله تعالى خوفا من عقابه وعذابه .

والنوع الثالث : عبادة الأحرار وهم الذين يعبدون الله لأنّه أهل للعبادة لا طمعا في جنّته ولا خوفا من ناره.

نسأل الله أن يجعلنا من عبيد لله من الصنف الثالث وهم الأحرار اللهم اجعلنا احرار وعبيد لك والهمنا الصبر على اذية التافهين والسذج.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.