“التأريخ يعيد نفسه”.. نائب يحذر من تكرار سيناريو عام 2014

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، الثلاثاء، من مخطط لتكرار سيناريو حصل بعام 2014 استهدف القطاع الزراعي والمنتج المحلي من قبل “مافيات فساد”، داعيا الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة بشأن ذلك.

وقال البديري انه “بعام 2014 وحين بدأ الفلاحون عملية تسليم محصولي الحنطة والشعير والشعير الى مخازن الحكومة، ضمن الكميات المقررة بالخطة الزراعية، سارعت مافيات الفساد وسبقت اولئك الفلاحين بادخالها حنطة مستوردة بالتعاون مع مافيات فساد بالمنافذ الحدودية وسلمتها الى مخازن الحكومة، على انها منتح محلي وتم استلام صكوك المبالغ المخصصة لتلك الحصص من قبل تلك المافيات، فيما بقي اغلب الفلاحين في حالة ذهول لايعلمون اين السبيل في تسويق منتوجهم ما تسبب بخسائر مالية كبيرة لهم”.

واضاف البديري، ان “ماحصل حينها مثل ضربة كبيرة من عدة جوانب اولها للقطاع الزراعي والفلاحين والاخر للجانب الاقتصادي من خلال دخول بضائع بطرق غير رسمية دون ضريبة لخزينة الدولة واغراق للسوق المحلي بمنتج رديء وثالثها من الجانب الصحي حيث كانت تلك المحاصيل بالاغلب اما تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري او انها بجودة منخفضة جدا”، لافتا الى ان “الانشغال حينها بالحرب على داعش والازمات المتلاحقة جعل الاضواء لاتسلط على تلك الكارثة بشكل واضح وذهبت القضية حينها دون كشف المتورطين فيها او محاسبتهم”.

وتابع، ان “التأريخ يعيد نفسه، ولدينا معلومات بوجود حالة فوضى في بعض المنافذ الحدودية وهيمنة على البعض الاخر منها من قبل مافيات الفساد مستغلين الظروف الصحية والاقتصادية والسياسية التي يعشيها البلد، مايعني تكرار سيناريو عام 2014 مع اقتراب موسم تسويق محاصيل الحنطة والشعير من قبل الفلاحين”، داعيا الحكومة والجهات المعنية الى “اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لمسك المنافذ ووضع اليات واضحة لاستلام المحاصيل من الفلاحين المسجلين فقط ضمن الخطة الزراعية مع التدقيق لاي كميات ونوعيات يتم ادخالها كي لا يتكرر نفس المشهد السابق”.