اللجنة التطبيعية … والقاعدة

كتب – عمر قبع

عندما اشرع في كتابة خاطرة أو اعلق على مقال الآراء فان لدي فضاء أوسع وحرية تصل حد (القاعدة) مما اكتب قاصدا للتصحيح أو متذكرا جدوى بالمهنية قيمة كانت بالأساس عملا صعب المراد لنعيش بعده أجواء من كوفح من اجلها لنطال مثالية علنا نحقق ما عجزت عنه السنين العجاف.

ولكي لاتشيط الأقلام على مبتغاها والنجوم البارزة بالرقم واحد ألا وهو مؤازرة أصحاب المسؤولية المؤقتة في دعمهم لتصحيح ما بدأ به السيد عدنان درجال عندما قرر أن يصحح المسار ويزيح اتحاد كرة القدم السابق ورفع دعوى قضائية لإماطة اللثام عن جيل واعد كان هو يراه والشارع الأجدر لقيادة الكرة وبعد كل تلك المكاسب الجمة التي علل لأجلها شارع الكرة.

بدأ الكثير من أصحاب الكلمة انتقاد عمل ومقر وشعار بالكمية لتوجيه الدفع نحو تعديل أي شي كان من شأنه أن يبقي للإسلاف الأثر عله هو المقصد الأساس في أنجاح المهمة التي قدر عمرها بست أشهر فقط مضى منها وقت ليس بالقصير حتى شاطت الأقلام وبدأت ترمي بعضها الأخر من خطوة غير مجدية أو بالية حسب الرؤىية أو خارج للصلاحيات وحتى كاد يراها حسب وجهة نظره غير صالحة ليبنى منها ألاف الجمل والحكايات ونخرج من ذلك عن المهمة الأبرز

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و لنجوم الكرة وذلك التاريخ الحافل الذي يحضون به ومن مقبولية على مستوى محلي ودولي لا تطالوا ذاكرتكم النقية ومن تتذكرها جماهيركم بابها صورة فبكم الأمل ومنكم تستمد العزيمة والمهمة القادمة من جنده لأجلكم كانت لزيد أم عبيد فاسم البلد ومن حملتموه أولا الأنجع ومن الاولوية.

النظام الداخلي وركائز المنظومة الاتحادية وحقول العمل وباحة التصحيح , القاعدة المتينة والغاية الأساس لتلك اللجنة في وقت صعب صحي تبعه اقتصادي وضع اللجان والرئيس والأعضاء في موقف محير ولربما تتطور بهم الأمور ليكونوا في أخر لايحسدون عليه فحري بمن كان صوته للتصحيح أن يواصل بشحذ الهمم موجها بالإيجاب نحو بوصلة الطريق المعبد فنحن نشهد ثورة أماطة اللثام عن حقبة عزاها كثر بأنها الاسوء وحان الوقت للولوج من العنق نحو واقع أفضل لاسيما بعد الاختيارات التي نالت استحسان الجميع ومن كانت بعناية فائقة علها تخرجنا من العناية فللحكاية لاتزال مطلع القصة وفي فحواها عمل يحتاج دؤوب.