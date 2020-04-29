النزاهة: مخالفات بمبلغ 16 مليار دينار بعقد لتجهيز محطة كهربائية في البصرة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط أوليات عقد دعوى احتكارية لتجهيز مواد احتياطية خاصة بمحطة كهرباء في البصرة، مبينة أن قيمة العقد وصلت إلى (16,000,000,000) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفَّذها فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، أشارت إلى أن “الفريق الذي انتقل إلى المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الجنوبية في البصرة، قام بضبط أوليات عقد الدعوى الاحتكارية الخاص بتجهيز مواد احتياطية لوحدتي التوسيع مع (FT8) لمحطة كهرباء بزرگان”.

وأضافت الدائرة ان “المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الجنوبية في البصرة قامت بتوجيه دعوى احتكارية إلى إحدى الشركات الأمريكية، في وقت أن تحرياتها قادت إلى أن العرض قُدِّمَ من قبل شركةٍ أجنبيةٍ أخرى تدَّعي أنَّ لديها تخويلاً من الشركة الأمريكية، إذ تبيَّن عدم منح أيِّ تخويلٍ أو توكيلٍ للشركة المذكورة”.

وتابعت إنه “تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.