خبير اقتصادي بشان الرواتب: الحكومة ستؤمنها لغاية حزيران وبعدها ستلجأ للخصم بنسبة 35%

اكد الخبير الاقتصادي احسان جبر، الثلاثاء، ان الحكومة ستؤمن الرواتب لغاية حزيران المقبل، فيما اشار الى انها ستلجأ الى خصمها فيما بعد بنسبة 35%.

وقال جبر استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد إحسان جبر، بتصريح صحافي ان “الحكومة غير قادرة على الاقتراض بشأن الازمة المالية”، مرجحا “اللجوء الى خفض رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة”.

واضاف ان “البلاد واجهت أزمة أقل حدة في عام 2014، لكنها تغلبت عليها عبر الإقراض الداخلي لنحو 16 تريليون دينار عراقي، لكن إمكانية الاقتراض هذه غير متوفرة اليوم، لأسباب كثيرة، منها أن 80 في المائة من العملة المحلية موجودة في منازل المواطنين وخارج الجهاز المصرفي”، لافتا الى ان “الحكومة استنفذت سابقاً قدرة الاقتراض الداخلي”.

وتوقع جبر أن تكون “الحكومة قادر على تأمين رواتب الموظفين وبقية الشرائح حتى شهر حزيران المقبل، ثم ستلجأ بعد ذلك إلى خصم المرتبات بنسبة 35 في المائة، وحسب معدل المرتبات بالنسبة لكبار الموظفين والأقل منهم”، لافتا الى ان “قضايا التوظيف الجديدة والاستثمار والمشاريع أصبحت من التاريخ في ظل انخفاض أسعار النفط وما سبقه من فساد واستنزاف كامل لثروات البلاد”.