رئيس إقليم كردستان يطلب مساعدة الأمم المتحدة: قطع رواتب الإقليم إجراء غير دستوري

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الثلاثاء، أن مسألة قطع رواتب الموظفين في الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد “إجراء غير دستوري وغير قانوني”، طالباً من الأمم المتحدة بممارسة دورها لحل هذه المسألة. جاء ذلك خلال لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب ما أعلن في بيان رئاسي أطلعت عليه (المدى).

وذكر البيان أن “الجانبين بحثا الأوضاع السياسية في العراق وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية وأحدث تطورات مواجهة وباء كورونا”.

وأكد بارزاني خلال اللقاء أن “إقليم كردستان وعلى أساس تحقيق وحماية حقوقه الدستورية، يدعم مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة”، معبراً عن “الأمل في أن يتمكن من تشكيل حكومته في إطار المهلة المحددة له”.

وشدد بارزاني على أنه “لا يجوز تحويل الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان إلى مسألة سياسية”. وقال إن “هذه الخطوة من جانب بغداد إجراء غير دستوري وغير قانوني”، فيما طلب من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن “تمارس دورها لحل هذه القضية مع بغداد”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، اعتبر مستشار الرئيس مسعود بارزاني، أن الحكومة الاتحادية قطعت رواتب موظفي الإقليم رغم استقطاعها أموال النفط من الموازنة، مشيراً الى أن الحكومة قطعت بقرار “انفعالي” رزق مليون وربع المليون عائلة بسبب خلاف على مسألة صغيرة.

وتساءل كفاح محمود، في تغريدة له على موقع (تويتر) “ماذا يعني قرار حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي كردستان في هذا الظرف بالذات!؟”. وأشار محمود الى أن “الحكومة الاتحادية تستقطع شهرياً قيمة 250 ألف برميل وحسب قيمته في السوق، من حصة الإقليم في الموازنة السنوية منذ أول 2019 وحتى اليوم”. كما أوضح محمود، أن “الإقليم لم يسلم النفط كمادة، بل تم استقطاع قيمة 250 ألف برميل من حصة الإقليم في الموازنة شهرياً ” .

الى ذلك أكدت حكومة إقليم كردستان، أنها ملتزمة بواجباتها التي تم الاتفاق عليها سابقا مع بغداد، فيما شددت على ضرورة حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في المجالين النفطي والمالي.

وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، الاثنين، إنها “عقدت اجتماعاً بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وأعضاء الوفد المفاوض مع الحكومة العراقية، ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب”، مبينة أنه “تم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى ديوان مجلس الوزراء، بحث الوضع المالي في العراق وتداعيات تفشي فايروس كورونا والعلاقات بين الإقليم وبغداد والمشاكل العالقة بين الجانبين”.

وأضافت أنه “تم الاتفاق على تبني سياسة موحدة تنسجم مع المرحلة الراهنة بهدف استرداد حقوق شعب كردستان ومستحقاته المالية”، مشيرة الى أن “الاجتماع شدّد على وحدة الصف وتكثيف التنسيق بين حكومة إقليم كردستان والكتل الكردستانية وعدم السماح بمس مستحقات مواطني إقليم كردستان كأحد أبسط الحقوق، مع التأكيد على رفض تحويل قوت مواطني الإقليم إلى ورقة ضغط”.

وأكد طالباني أن “حكومة إقليم كردستان ملتزمة بواجباتها التي تم الاتفاق عليها في التفاهمات السابقة مع بغداد”، مشدّداً “على ضرورة حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في المجالين النفطي والمالي على أساس قانون النفط والغاز وتوزيع العائدات بطريقة تضمن تثبيت الحقوق والواجبات الدستورية للطرفين”.