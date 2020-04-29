سومو تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر اذار الماضي

اعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” التابعة لوزارة النفط، الثلاثاء، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر اذار الماضي، مبينة ان الايرادات المتأتية منها بلغت قرابة 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة على موقعها الرسمي إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار الماضي بحسب الاحصائية النهائية بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 105 مليوناً و118 الف و523 برميل، بإيرادات بلغت 2 مليار و962 مليونا و 429الف دولار”.

وأضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليونا و392 الف و 918 برميل ، بإيرادات بلغت 2 مليارات و883 مليونا و 433 الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون و287 الف و439 برميلا، بإيرادات بلغت 73 مليونا و848 الف و454 دولارا “.

واشارت الى ان الكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 129 الف و49 برميلا بايرادات بلغت 255 الف و387 دولار، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن 309 الف و117 برميلا بإيرادات بلغت 4 ملايين و893 الف و24 دولارا”.

واوضحت ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 28.182 دولاراً”، مشيرة الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

ويصدر العراق معظم نفطه الخام عبر ميناء البصرة وبكميات اقل عبر جيهان التركية وبالشاحنات الحوضية الى الاردن.