محكمة تحقيق في ذي قار تصدق أقوال متهم قتل زوجته

صدقت محكمة تحقيق النصر التابعة لرئاسة استئناف ذي قار الاتحادية، الثلاثاء، أقوال متهم عن جريمة قتل زوجته أثر خلافات عائلية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن “المتهم اعترف امام القاضي المختص بقتل زوجته بواسطة بندقية نوع ( كلاشينكوف) لوجود خلافات مستمرة خلال مدة زواجهم والتي كانت ثمانية أشهر، مبينا أنه قرر قتلها بعدما قامت المجني عليها بالتجاوز عليه بالسب والشتم بحسب اعترافاته”.

وأضاف أن “سلاح الجريمة كان محفوظاً في خزانة الملابس وإثناء قيام المجني عليها (زوجته) بتعديل المفروشات باغتها بأطلاقة نارية صرعتها في الحال واخبر ذويه أنها انتحرت فيما اثبتت التحقيقات انه من قتلها ، ليتم توقيفه وفقا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.