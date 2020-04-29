منظمة العمل الصالح توزع السلة الغذائية على الايتام والمتعففين بمناسبة رمضان وأزمة كورونا

وزعت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي السلة الغذائية الرمضانية على الأيتام والمتعففين بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك وتداعيات ازمة كورونا اليوم الثلاثاء المصادف ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٠ بمقرها الرئيسي في منطقة المعامل ببغداد.

وصرح السيد علي جاسم لازم مدير المنظمة: ان الأيتام والعوائل المتعففة هم من صميم اهتمامات المنظمة. وأضاف: اننا لن ننساهم ونحن على تواصل دائم معهم في مناسبة وبدون مناسبة ، وختم مدير المنظمة تصريحه بدعوة الخيرين الى المساهمة الجادة في الوقوف على متطلبات هذه الشرائح ومساعدتها ومد يد العون لها خصوصا ونحن في شهر فضيل وهو رمضان ونمر بأزمة صعبة تتمثل في الحجر الصحي وحظر التجوال الجزئي لمكافحة جائحة كورونا التي أضرت كثيرا بالشرائح البسيطة والفقيرة.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٨ / ٤ / ٢٠٢٠