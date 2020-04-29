نائب رئيس البرلمان: داعش يستغل الظروف الراهنة ويهدد امن المحافظات

اعتبر نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، أن تنظيم “داعش” يستغل الظروف الراهنة ويهدد امن المحافظات، داعياً الى تفعيل عمل مراكز التنسيق الامني المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.

وقال مكتب الكعبي في بيان إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس، اليوم الثلاثاء اجتماعا امنيا موسعا بحضور رئيس لجنة الإمن والدفاع محمد رضا واعضاء اللجنة مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله والفريق الركن سعد العلاق وقادة عمليات محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين وعدد من كبار القادة والضباط في المحافظات الثلاث”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال الإجتماع مراجعة وتقييم الواقع الامني في عموم البلاد سيما المحافظات المذكورة والتهديدات والخروقات الأمنية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة فضلا عن الوقوف على الإمكانيات والقدرات العسكرية والإحتياجات ومكامن الخلل الموجودة في مختلف القطعات المنتشرة في ارجاء البلاد وصولا الى وضع المعالجات اللازمة وجملة من التوصيات الخاصة بالاجتماع”.

وحذر الكعبي بحسب البيان من “خطورة اي تراخي امني في مواجهة الارهاب سيما في هذا الظرف الذي نواجه فيه معركة اخرى تتمثل بمحاربة وباء كورونا”، داعيا الى “تعزيز الجهد الجوي والقطعات الامنية الموجودة في بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين وتكثيف عمليات تعقب الارهابيين عبر المناطق الصحراوية الشاسعة وغيرها واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر وتفعيل الجانب الاستخباري”.

كما دعا النائب الاول لرئيس البرلمان الى “وجوب تفعيل عمل مراكز التنسيق الامني المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وبين مختلف صنوف القوات الأمنية والبيشمركة والتعاون في تقديم المعلومات الاستخبارية لدور كل ذلك في سد الثغرات الامنية ومنع تسلل الارهابيين وضبط وتأمين الحدود”، لافتا الى ان “داعش يسعى لتنظيم صفوفه واعادة انتشاره من جديد وبات يهدد وبشكل جدي اكثر من منطقة واكثر من محافظة مستغلا الثغرات الموجودة ونقاط الخلل والظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بالبلد”.