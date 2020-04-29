نائب يدعو الكاظمي لعدم اختزال المكون السني في حواراته بكتلة واحدة فقط

دعا عضو مجلس النواب احمد مدلول الجربا، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى ان يكون واضحاً بتعامله مع ممثلي المكون السني وان لا يختزلهم بكتلة واحدة فقط.

وقال الجربا إن “الاعلان عن التحالف الجديد سيكون بعد تشكيل الحكومة المقبلة من قبل المكلف الحالي او غيره بحال عدم نجاحه، بغية ابعاده عن اللغط او اي اتهامات بان تشكيل التحالف جاء لاجل مكاسب انتخابية او استحقاقات بهذه الحكومة”.

وأضاف أن “تشكيل التحالف بعد تشكيل الحكومة لا علاقة له بالاستحقاقات الحالية للكتل السياسية التي دخلت الانتخابات الاخيرة وحصلت على مقاعد فكل منها له استحقاق انتخابي سواء كان المشروع العربي او تحالف القوى او الكتل الكردستانية او غيرها من القوى السياسية”.

وأوضح الجربا، أن “ما نتمناه الاسراع بتشكيل الحكومة لان الوضع العام لا يحتمل المزيد من المماطلة، وعلى المكلف ان يكون عادلا في تعامله مع جميع الاطراف”، لافتا الى ان “ما يعلن في العلن شيء وما يجري بالغرف المغلقة شيء مختلف فهنالك من يتحدث بالإعلان عن تخويل الكاظمي باختيار وزراء حكومته وفي الخفاء يضغطون للحصول على الوزارات والوزراء الذين يريدونهم”.

وأكد على “أهمية ان يكون الكاظمي واضحا بتعامله وحواراته، لأنه يريد اختزال المكون السني بكتلة تحالف القوى وهو امر غير مقبول، فهو يحاول بعض الاحيان يحاول اختزال حصة المكون بكتلة واحدة، في وقت ان المكون لديه اكثر من كتلة سياسية داخل البرلمان ولديها جماهيرها الذين تمثلهم”، داعيا الكاظمي إلى “البدء ببداية صحيحة لان البدايات الخاطئة سيتكون نهاياتها خاطئة”.