وزير التخطيط يكشف عن خطة للمشاريع الكبيرة ضمن الاتفاقية الصينية

كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن اعداد خطة للمشاريع الكبيرة ضمن الاتفاقية الصينية، فيما اعتبر أن هذا الاتفاق ما يزال موجوداً.

وقال الدليمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة أعدت خططاً للمشاريع الكبيرة ضمن الاتفاقية الصينية ومنها مشروع ميناء الفاو ومشاريع المدن والطرق الرئيسة”، مبيناً أن”الاتفاق الصيني ما يزال موجوداً وتم إعداد المشاريع لكنها توقفت بسبب حكومة تصريف أعمال”.

وأضاف الدليمي أن “مبلغ تكلفة 100 ألف برميل ضمن اتفاق البنك الصيني توقف بسبب الاشكالات بمبيعات النفط والمفروض سيستمر الاستقطاع ومن الممكن أن يبدأ العمل به”.

ووقع العراق والصين في ايلول 2019، على ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات اجراها عبد المهدي في زيارته الى بكين.