الاستخبارات علمت بانتحاري كركوك قبل 24 ساعة من الهجوم وفشلت في إيقافه

تحولات نوعية في هجمات داعش بدأت تؤشر منذ بداية نيسان الحالي، آخرها عودة الانتحاريين الى داخل المدن، بعد اختفاء هذا النوع من الحوادث قبل نحو عام.

مقابل تلك الحوادث، يسجل ضعف في عمل الاجهزة الاستخبارية، حيث كان الهجوم الانتحاري الاخير في كركوك، معلوما قبل وقوعه. ووفق بيانات رسمية وتصريحات مسؤولين امنيين، فقد نفذ “داعش” خلال شهر نيسان الحالي اكثر من 30 هجوما في 5 محافظات، اوقع اكثر من 100 بين قتيل وجريح.

وقال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مطلع الاسبوع الحالي، ان حكومته تواجه “صعوبات بمحاربة داعش” بسبب الانشغال بازمة فايروس كورونا.

واستنادا لمصادر امنية، فان تنظيم داعش ومع تفشي وباء كورونا بدأ منذ آذار الماضي، بتكيتك جديد لمهاجمة عدد من الدول بينها العراق. ويقول جمال شكور، وهو نائب في كركوك في اتصال مع (المدى) ان “بعض المناطق في العراق ومنها كركوك لم يتم تطهيرها بشكل دقيق”. واعلنت بغداد، نهاية عام 2017، القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي من البلاد، بعد سيطرته على نحو نصف مساحة العراق لنحو 4 سنوات.

ونهار الثلاثاء الماضي، هاجم انتحاري مقرا امنيا في مدينة القادسية، وسط كركوك، واوقع اصابات بـ6 عناصر امنية، بحسب بعض المصادر. ويضيف شكور: “القوات الامنية كانت لديها معلومات قبل يوم من الهجوم، لكنها لم تستطع ان تعرف مكان تنفيذه بالتحديد”.

داعش يعترف

وعقب الهجوم، نقلت وكالة “أعماق” التابعة لداعش، عبر بيانات بان التنظيم تبنى الهجوم الانتحاري في كركوك.

وكانت اخر حادثة سجلت لانتحاري في المدينة، جرت في مطلع عام 2019، عندما هاجم انتحاري بسيارته حاجزا امنيا في منطقة الرياض، غرب كركوك. كما كان اخر انتحاري فجر نفسه في العراق، سجل في بغداد في تموز الماضي، حين هاجم عنصر تابع لداعش جامعا في جنوب غربي العاصمة. وقالت وكالة اعماق حول حادثة الثلاثاء الماضي، في بيان مطبوع، ان “قعقاع المهاجر” هو انتحاري كركوك على خلية الاستخبارات في حي القادسية.

واعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة، في بيان الثلاثاء، إن الانتحاري فجر نفسه في مدخل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك. ونفذ داعش في كركوك خلال نيسان الحالي، بحسب بيانات عسكرية ومصادر امنية، 11 هجومًا اسفر عن مقتل 11 عسكريا بينهم ضابط، واختطاف عنصر امني واحد في جنوب المدينة. واستهدف التنظيم 7 مرات ثكنات عسكرية ومواقع لحشود عشائرية بواسطة عبوات ناسفة، كما اشتبك 3 مرات مع القوات الامنية، بالاضافة الى تنفيذ هجمة انتحارية واحدة (الاخيرة).

ويقول جمال شكور وهو نائب عن الاتحاد الوطني، ان “القوات الامنية تقوم بواجبها، لكن هناك ضعفا في الجهد الاستخباري”.

وفي نيسان ايضا، نفذت القوات الامنية في كركوك، 6 عمليات عسكرية اعلنت خلالها قتل 27 ارهابيا، واعتقلت 7 آخرين.

ويتهم نواب كركوك، الحكومة المحلية بسوء التخطيط في قضية اعادة النازحين الذين يعتقد ان بعضهم من “عوائل داعش” الى داخل المدن.

ويؤكد شكور ان “بعض العوائل التي دخلت الى وسط المدينة لديها اتصالات مع ابنائها المسلحين المتواجدين في اطراف كركوك (حويجة، داقوق، والدبس).

تصاعد الهجمات

وكانت مصادر امنية، قالت قبل ايام لـ(المدى) ان تنظيم “داعش” يستعد لدخول مرحلة جديدة في عملياته المسلحة، حيث يهاجم المدن او القرى القريبة منها، بعد سلسلة هجمات في المناطق النائية.

ويوم الاثنين، اختطف داعش، مدنيا في جنوبي الانبار، كما قتل شيخ عشيرة ومسؤول محلي في المنطقة ذاتها، وجرح 2 من عائلته.

وفي نيسان الحالي، شهدت الانبار 4 هجمات مسلحة، قتل فيها 4 اشخاص بين عسكريين ومدنيين، فيما جرح 5 آخرون.

وفي مطلع الشهر الحالي، حذر الرئيس السابق للجنة الامن في البرلمان حاكم الزاملي، من عودة سيناريو ما قبل سقوط الموصل، بسبب ما قال انه “تدهور في الاوضاع الامنية في الانبار”.

كما نفذ داعش، حادثتين خلال ساعات في احدى قرى جنوب الموصل، حيث هاجمها بالهاونات، قبل ان يشتبك مع ابنائها.

وتسبب الهجوم الاخير بجرح اثنين من المدنيين والقوات الامنية، كما كانت نينوى قد شهدت هجوما آخر جرى قبل ايام في جنوب الموصل ايضا. وخلال نيسان سجلت نينوى، مقتل عنصر امني واحد، واصابة 4 آخرين، في 3 هجمات نفذها داعش. وكان مسؤولون سابقون، تحدثوا قبل ايام، عن وجود معلومات امنية تشير الى احتمال قيام داعش بهجمات على الموصل خلال شهر رمضان.

اما في صلاح الدين، فقد تعرضت مدن مختلفة داخل المحافظة، الى 5 هجمات في نيسان الحالي، تسببت بمقتل 10 مدنيين وعسكريين، واصابة 13 آخرين.

بدوره يقول النائب رعد الدهلكي، ان “داعش يستغل ازمة كورونا ويبحث عن المناطق الرخوة للإخلال بالأمن”.

وهاجم داعش ديالى 13 مرة في نيسان الحالي، بالعبوات الناسفة والهاونات، وتسبب بمقتل 8 عسكريين ومدنيين، واصابة 41 آخرين.

ويضيف الدهلكي وهو نائب عن ديالى في اتصال مع (المدى) ان “المحافظة تعتبر بوابة لكردستان وبغداد، والقوات الامنية فيها تحتاج الى دعم كبير لمنع تدهور الاوضاع “.