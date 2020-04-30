التحقيق المركزية تصدق أقوال متهمين اثنين بنصب سيطرات وهمية وتفجير عبوات في بغداد والانبار

بغداد/إعلام القضاء

صدقت محكمة التحقيق المركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية اقوال متهمين اثنين نفذا العديد من العمليات الإرهابية في محافظتي بغداد والانبار.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المتهم الأول اعترف بالانتماء لعصابات داعش الارهابي وتفجيره العديد من العبوات الناسفة ضد قوات الجيش”.لافتا الى ان” الارهابي تلقى دورات تدريبية ادارية وعسكرية في تركيا قبل البدء بتنفيذ اعماله الارهابية”.

وأضاف المراسل أن “الارهابي الثاني اعترف امام قاضي التحقيق بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية وقيامه بنصب سيطرات وهمية في مدينة حديثة تستهدف المدنين والقوات الأمنية” .

وتابع أن” تصديق اقوال المتهمين وتوقيفهم يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.