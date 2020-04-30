المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

الجبهة الوطنية المدنية (موج) تعلن دعمها

ومساندتها لبيان تجمع حراكات وساحات ثوار محافظات العراق

صرح متحدث مخول احلام الشبيب باسم جبهة موج

عبّرت قيادات وجماهير الجبهة الوطنية المدنية (موج) التي تمثل شخصيات مدنية من مختلف الشرائح الاجتماعية العراقية وناشطين من المتظاهرين السلمين، عن دعمها ومساندتها مطالب المتظاهرين المتمثلة بتشكيل مجلس لإنقاذ العراق يأخذ على عاتقه اصلاح النظام السياسي المتهرئ، بعد مطالبة رئيس الوزراء المكلف بتقديم استقالته واعتذاره عن التكليف وكذلك مجلس النواب و رئيسه ايضاً تقديم الاستقالة الفورية، لتمهيد اجراء انتخابات نزيهه، بعد ثلاثة او اربعة اشهر، واقامة نظام مدني ديمقراطي يضمن لكل العراقيين، حق المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة معبرين هؤلاء الاخوة بأختصار نريد وطن كامل السيادة ودولة مدنية حديثة قامت على العدالة الاجتماعية واحترام حقوق وواجبات المواطنة المتساوية

احلام الشبيب

الجبهة الوطنية المدنية / موج

٢٨ نيسان ٢٠٢٠