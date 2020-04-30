القضاء: تصديق أقوال متهمين اثنين بنصب سيطرات وهمية وتفجير عبوات ببغداد والأنبار

صدقت محكمة التحقيق المركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الأربعاء، أقوال متهمين اثنين نفذا العديد من العمليات “الإرهابية” في محافظتي بغداد والأنبار.

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “المتهم الأول اعترف بالانتماء لعصابات داعش الارهابي وتفجيره العديد من العبوات الناسفة ضد قوات الجيش”، مبيناً أن “الإرهابي تلقى دورات تدريبية ادارية وعسكرية في تركيا قبل البدء بتنفيذ اعماله الارهابية”.

وأضاف البيان، أن “الإرهابي الثاني اعترف امام قاضي التحقيق بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية وقيامه بنصب سيطرات وهمية في مدينة حديثة تستهدف المدنين والقوات الأمنية” .

وتابع أن” تصديق اقوال المتهمين وتوقيفهم يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005″.