الكهرباء تعلن فقدان 1500 ميغاواط بسبب “حادث إرهابي”

اعلنت وزارة الكهرباء، امس الاربعاء، فقدان 1500 ميغاواط بسبب سقوط برجين اثر حادث ارهابي قرب قرية جواد البشو في ديالى.

‏وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “في تمام الساعة ٢٣:١٢ من مساء الثلاثاء انفصلت خطوط الأمين/ شرقي بغداد ٤٠٠ ك ڤ بسبب حادث إرهابي أدى إلى سقوط برجين قرب قرية جواد البشو حيث تم فقدان ١٥٠٠ ميغا واط من الطاقة التوليدية والمنقولة عبر الخطوط أعلاه”. وأضاف البيان أن هذا الامر “سيؤثر على تجهيز الطاقة لمناطق: الكرخ وشمالي وشرقي بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى”، مشيرا الى أنه “على الفور توجهت مفارز الصيانة الى المنطقة المذكورة ترافقها القوات الامنية لإصلاح الأضرار وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي وتفادي تحديد الأحمال للمناطق والمحافظات المذكورة”.