النصر: عدم تمرير حكومة الكاظمي سيدخل البلد في فراغ حكومي

اعتبرت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات المظفر، الأربعاء، أن عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستجعل البلد يدخل في فراغ حكومي.

وقالت المظفر ان “ما تبقى للملكف لتقديم كابينته الحكومية لا يتجاوز العشرة ايام، ونعتقد انه وضمن المعطيات الموجودة على ارض الواقع، فان عدم تمرير حكومة الكاظمي ستجعل البلد يدخل في فراغ حكومي فلا توجد مادة دستورية لمعالجة هذا الوضع”، مبينة ان “بعض الاراء التي تتحدث عن خيار الابقاء على حكومة عادل عبد المهدي هو امر مرفوض من قبلنا على اعتبار ان جميع الاخفاقات التي حصلت خلال الفترة الماضية كانت بسبب السياسة غير الرشيدة لحكومة عبد المهدي”.

واضافت، ان “اغلب القوى السياسية ادركت بشكل واضح اهمية تمرير حكومة الكاظمي بسبب الضغوطات التي نعيشها اليوم صحيا واقتصاديا وسياسيا وامنيا اضافة الى المعطيات الدولية والاقليمية والخشية من ان يكون العراق ساحة للصراعات الاقليمية والدولية”، لافتة الى ان “المعطيات الايجابية لتمرير حكومة الكاظمي هي اكثر من المعطيات السلبية، وهنالك احاديث تتمحور حول تقديم الكاظمي لطلب بغية عقد جلسة للتصويت على كابينته الحكومية من المفترض ان تكون مطلع الاسبوع المقبل”.

واكدت المظفر، انه “من الممكن ان تكون الكابينة التي يقدمها الكاظمي خلال جلسة التصويت غير مكتملة وسيتم تأجيل الوزارات الامنية الى موعد اخر، لكننا نعتقد وضمن الاجواء الايجابية حاليا ان الفترة المتبقية للمكلف هي فترة مناسبة بغية استكمال كابينته الحكومية وتقديمها بشكل كامل في جلسة واحدة”.