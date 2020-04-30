الوزير عامر عبدالجبار يقول مشكلتنا اقتصادية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

أي متابع للاحداث والواقع العراقي يجد مشاكل العراق ولدت مع ولادة العراق الكسيحة عام ١٩٢١ والذي رسم حدوده المحتل البريطاني والفرنسي وخلفهم الامريكي، مشاكلنا كانت ولازالت قومية ومذهبية من خلال دمج ثلاث مكونات مع بعض وعدم إيجاد نظام سياسي جامع للمكونات الثلاثة مثل دستور الهند الذي جمع 500 قومية ومذهب ولغة ضمن هند تحكم بطريقة الولايات، الصراع الكوردي مع بغداد كان ولازال قومي، يريدون مشاركة بالقرار السياسي، الصراع الشيعي مع الأنظمة الطائفية صراع جماهيري بدون وجود قادة دينيين وقبليين مؤثرين يستغلون الفرص لإقامة كيان لهم أو بالقليل ليكونوا مثل الأكراد في عمل إقليم يهتمون بجماهيرهم التي انهكهم الجوع والفقر وتفشت بينهم الجهل والسذاجة بسبب الخطاب السياسي لساسة أحزاب شيعة العراق الفاشلين الذين يملكون كل موارد وأماكن القوة التي تمكنهم من اخراس فلول البعث وتأديبهم، الإرهاب منذ سقوط الصنم عام ٢٠٠٣ هو صراع مذهبي يستهدف المواطنين الشيعة والدليل تفجير عشرات آلاف العجلات والاحزمة والعبوات الناسفة بمناطق الشيعة وبطرق ابادة جماعية، وتجلت مصاديق ذلك الحقد في سبايكر والصقلاوية وبشير وتلعفر وسهل نينوى واللطيفية …..الخ، السيد الوزير السابق عامر عبدالجبار كتب في تويتر مايلي ( ‏بالإمكان تفعيل الموارد غير النفطية خلال خمسة سنوات قادمة وزيادتها إلى أكثر من 40%وتحقيق انتعاش اقتصادي مقبول في العراق عام 2025 بشرط:

أن تحسن_ان تحسن_ان تحسن الحكومة القادمة إدارة الملف الاقتصادي ولاسيما للعام الحالي والقادم بإجراءات صارمة).

وانا كتبت له تعليق بسيط هذا نصه (

‏‎استاذ عامر المحترم لو تم تحطيم النظام السياسي الفاشل الذي حكمنا منذ عام ١٩٢١ وليومنا هذا لا يمكن بناء تواليت صحية قابلة للاستعمال عزيزي الله تراه العقول وليس العيون مشكلت العراق قومية ومذهبية منذ عام ١٩٢١ وليست وليدة اليوم وشكرا سعادة السيد الوزير المحترم)

ما كتبه السيد عامر عبدالجبار يمكن أن يكون ناجح في الدول المستقرة سياسيا ‏بظل العملية السياسية الممسوخة والله لو تم تحطيم كل هذا البناء الفاشل لا يمكن بناء تواليت صحية قابلة للاستعمال، الحلول للاسف ترقيعية وليست حلول دائمة تعالج إخفاقات نظام حكم عراقي فاشل بدأ منذ عام ١٩٢١ وليومنا هذا،أيضا سبق السيد الوزير استاذ عامر المحترم أيضا السيد بهاء الاعرجي النائب الأول السابق لرئيس الوزراء العراقي حيث قال ( ‏من أهم الملفات التي تُهدّد الحكومة وتؤثر على استقرار الدولة هو الملف المالي والإقتصادي، كما أن من أهم حلول هذه الأزمة هو الإسراع باستكمال إجراءات الإتفاقية العراقية الصينية من أجل التعجيل بتنفيذها.)

‏قرأت كتابات لمسؤلين بالحكومة سابقين وحاليين يقولون أن أهم الملفات التي تواجه الحكومة الملف المالي والاقتصادي. نعم هذان الملفان متعثران بسبب عدم وجود دولة منذ عام ١٩٢١ قال الله(ولا تلبسوا الحق بالباطل ولاتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اية ١٢ سورة البقرة)، مشاكلنا قومية ومذهبية

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.