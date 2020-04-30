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اليوم العالمي للشهداء من الاطباء و الكوادر الصحية 30 نيسان 2020

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” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “

دعوة للاحتفاء بتضحيات الاطباء والكادر الطبي

اليوم العالمي للشهداء من الاطباء و الكوادر الصحية
30 نيسان 2020
International Health Professionals’ Memorial Day
30 April 2020

تشارك جمعيتنا ( الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية ) في الاحتفاء بتضحيات الاطباء والكادر الطبي الذين استشهدوا في المواجهة مع وباء كورونا من خلال الاحتفاء ب ” اليوم العالمي للشهداء من الاطباء والكوادر الطبية ” الذي بادر الى اقتراحه مؤخرا زملاؤنا  في ” الجمعية الطبية العراقية الموحدة في المملكة المتحدة ” والذي دعمته جمعيتنا وتسعى بالتنسيق مع الجمعيات الطبية الاخرى الى تكريسه تقليدا سنويا :                    ا :

بتخصيص الثلاثين من شهر نيسان من كل عام لهذا الاحتفاء،

بدءا بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الواجب من الاطباء والكادر الطبي في:

تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثين من نيسان ,حسب التوقيت 

المحلي لكل دولة .

International Health Professionals’ Memorial Day
30 April 2020

It is time to pay tribute to the great sacrifice made by all doctors and medical staff and particularly those who lost their lives in the fight against Corona pandemic all over our globe.

A minute of silence at 11 am on Thursday 30 April ,by the local time of each country.

  Iraqi Australasian Medical Association – IAMA
   الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية 

دعوة من ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “

تدعو” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية ” المبدعين من شعراء وتشكيليين ومصممين الى المشاركة من خلال ابداعهم في الاحتفاء ب ” اليوم العالمي للشهداء من الاطباء والكوادر الطبية ” ، تخليدا لمأثرة هؤلاء الابطال في مواجهة وباء كورونا الشرس .

اليوم تم اقتراحه من قبل زملائنا في ” الجمعية الطبية الموحدة في المملكة المتحدة ” قبل اسبوع وتعمل جمعيتنا بالتعاون معها والتنسيق مع الجمعيات الطبية الاخرى لأقراره وتكريسه ،باعتباره تقليدا سنويا.

شكل المساهمة ومحتواها واسلوبها متروكة للمبدع .

من المؤمل ان تعرض المساهمات في امسية ومعرض يعتمدان تقنية

ZOOM

( مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي ).

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال ب :

[email protected]

                            الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية 
   
 Dr Ahmad Alrubaie – OAM
Senior Consultant  Gastroenterologist
 Therapeutic Endoscopist / Bariatric Endoscopist
Senior Lecturer – University of NSW(UNSW)
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