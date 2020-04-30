انتهاء اجتماع الوفد الكوردستاني مع الغضبان بلا اتفاق نهائي.. ولقاء مرتقب مع العامري

عقد وفد حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (30 نيسان 2020)، في العاصمة بغداد، اجتماعاً مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، لبحث ملف واردات النفط.

وقال مراسل شبكة الإعلامية إن “اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الذي عقد في اليوم الخميس العاصمة بغداد، لم يشهد التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص واردات النفط وقضية حسم المستحقات المالية”.

وأضاف أنه “من المقرر أن يعقد الوفد الكوردستاني اليوم اجتماعين منفصلين، مع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، بشأن عدة ملفات، منها تشكيل الحكومة المقبلة، ومستحقات موظفي إقليم كوردستان”.

وكان وفد رفيع من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد وبحث مع المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية، ملف الموازنة ورواتب الموظفين.

واجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان، برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، يوم الأربعاء (29 نيسان 2020)، مع السفير الأميركي في بغداد، ومن ثم عقد بعده اجتماعاً مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

وأعلن مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء (29 نيسان 2020)، تسلم رئيس المجلس محمد الحلبوسي المنهاج الحكومي للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وأضاف البيان أن الحلبوسي قرر تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسة المنهاج الوزاري.

ووقع رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء (29 نيسان 2020)، كتاب المنهاج الوزاري لحكومته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إن “الكاظمي وقع كتاب المنهاج الوزاري لحكومته وأرسله لرئاسة مجلس النواب”.