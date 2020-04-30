ايران وروسيا بصدد تأسيس مؤسسة للتعاون الثقافي لمنطقة الخزر

استقبل الدكتور “حسين انتظامي” رئيس مؤسسة السينما الايرانية مع مساعد وزير الثقافة الروسي في متحف السينما الايراني.

وحضر الاجتماع المنعقد بايران “باول استيبانوف” نائب وزير الثقافة الروسي، إلى جانب مدير برنامج الأيام الثقافية الروسية في إيران، والمستشار الثقافي الروسي في إيران، ورئيس المؤسسة الروسية للتعاون الثقافي الخارجي، والدكتور هاشمي المساعد الثقافي، و”محمد علي كياني” (مدير شؤون جميع الايرانيين في الخارج)، والدكتور “روح الله حسيني” مدير مكتب جميع المهرجانات الايرانية الدولية والدكتور “رائد فريدزاده” أمين المجلس الدولي.

واستهل “باول استيبانوف” الاجتماع قائلا: على الرغم من أنه لدي خطط مهمة في روسيا، فقد فضلت أن ألغيها وآتي إلى إيران، لأن التعاون الثقافي مع إيران مهم للغاية بالنسبة لنا.

وبشأن البرامج التي نسقها المسؤول الثقافي الروسي لاجتماع 2020 مع رئيس منظمة الثقافة الإسلامية والاتصالات الايرانية، أضاف: تشمل هذه البرامج عقد أسبوع الفيلم الإيراني في روسيا، وأداء مسرح للعرائس بالتعاون مع قاعة قصر رودكي وبدعم من فنانين موسيقيين روس وبالتعاون مع الأوركسترا السيمفونية في طهران ذات الأعمال الرائعة والمبدعة.

كما أكد استيبانوف على رغبة روسيا في دعوة فنانين إيرانيين إلى المؤتمر الدولي للثقافة الخضراء في سانت بطرسبرغ عام 2020 ، مشيرا الى ضرورة عقد الأسبوع الثقافي الإيراني في روسيا عام 2021.

بدوره قال “حسين انتظامي” رئيس مؤسسة السينما الايرانية، إلى تأكيد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسن روحاني والنظام العام على تطوير وتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة، واستعداد وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لتوسيع التعاون الثقافي. وتحدث مع روسيا ورحب بجميع المقترحات من الجانب الروسي.

رئيس مؤسسة السينما الايرانية أشار الى ضرورة عقد أسابيع ثقافية في البلدين (روسيا وايران) وتطوير التبادل التعليمي بين الجانبين. كما تحدث عن استعداد إيران لتنفيذ مشاريع أفلام مشتركة في إطار إعداد وتشكيل منصة مشتركة لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لهذا العمل الثقافي التعاوني بين ايران وروسيا.

وعرّج “حسين انتظامي” على مشروع تأسيس مؤسسة للتعاون الثقافي لمنطقة الخزر، وقال: هذا المشروع سيشكّل أرضية جيدة لتوسيع التعاون المشترك مع روسيا.