بومبيو يوجه دعوة لقادة العراق

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، دعوة للقادة العراقيين، يطالبهم فيها بالتخلي عن «نظام المحاصصة»، وتشكيل حكومة تحرر الشعب من «الترهيب الخارجي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، قال فيه إن «الشعب العراقي يستحق حكومة تحرره من الترهيب الخارجي، وتحافظ على وحدة وسيادة العراق وأراضيه».

وأردف «يجب على القادة العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة والعمل بما فيه الخير للشعب العراقي».

وأكد بومبيو على ضرورة أن «تستمع الحكومة إلى نداءات الكثيرين في العراق كي تكون كل القوات المسلحة تحت إمرة الحكومة العراقية».

وكان الكاظمي أعلن اليوم الأربعاء، إرسال منهاج حكومته المرتقبة للبرلمان، تمهيدا لمنحها الثقة في جلسة من المقرر أن تعقد في وقت لاحق.

وتعهد الكاظمي بإرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت.