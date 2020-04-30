بينهم عراقيون.. اربعة مصابين بحادثة “طعن جماعي” قرب فرانكفورت

أفادت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء بأن أربعة أشخاص أصيبوا في حادثة طعن بمدينة هاناو، مشيرة الى أنها ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما.

ونقلت مجلة فوكاس أونلاين عن الشرطة قولها إن ما يتراوح بين خمسة وسبعة رجال هاجموا المارة بالسكاكين، وأضافت أن المصابين ليسوا في حالة حرجة تهدد حياتهم.

وذكرت الشرطة في بيان أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى مركز طبي في هاناو القريبة من مدينة فرانكفورت بغرب ألمانيا بعد إصابتهم بجروح جراء الطعن، مبينة أن أحد المشتبه بهم يبلغ من العمر 23 عاما والآخر 29 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الدافع وراء الهجوم ما يزال غير واضح. لكنه أضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بمقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في المدينة في شباط برصاص مسلح.

من جهتها افاد مكتب قناة العربية الحدث في المانيا، بأن ضحايا عملية الطعن سوريون وألبان وعراقيون، مشيرة الى أن الحادث ليس ار

وكان المسلح يبلغ من العمر 43 عاما ويتبنى أفكارا عنصرية وقتل ضحاياه بالرصاص في مقاه ذات طابع شرقي بالمدينة قبل أن يقتل نفسه وأمه في هجوم كان له وقع الصدمة في ألمانيا.