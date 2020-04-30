من قبل الأخوة في حركات وساحات وثوار محافظات العراق

صرح المتحدث بأسم تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي (تحشيد) السيد مزاحم الشبلي بما يلي:

“تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي (تحشيد) يؤيد وبقوة البيان الذي صدر يوم أمس من قبل الأخوة في حركات وساحات وثوار محافظات العراق”.

وخاصة بعد أن رفضت السلطات المتعاقبة الأعتراف بمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة واعتمادها، بدلاً عن ذلك، سياسة المماطلة والتسويف.

وأكد السيد مزاحم الشبلي أن تجمع (تحشيد) “يؤيد قرار الأخوة في الحركات وساحات وثوار محافظات العراق في تشكيل (مجلس وطني لأنقاذ العراق) يضم شرائح الشعب العراقي كافة من مختلف المحافظات العراقية شخصيات وطنية لها القدرة على تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي وتطلعاته التي كتبها بدماء الشهداء الغالية التي اريقت ظلماً وعدواناً”.

وأشار السيد مزاحم الشبلي “على السيد رئيس الحكومة المكلف عدم الأنجرار وراء رغبات الكتل السياسية وعليه رفض المحاصصة المقيتة التي لم تجلب للعراق سوى الدمار والخراب وتشكيل محكمة علنية خاصة لمحاكمة قتلة العراقيين وحماتهم, كما ان عليه تحديد مواعيد لانتخابات مبكرة عوضاً عن البحث عن وزراء جدد ضماناً من انه سيستمر بحكم البلاد لسنوات اطول”.

عاش العراق والرحمة والخلود لشهدائنا الابرار شهداء ثورة تشرين المباركة

تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي (تحشيد)

الثلاثاء 28 نيسان 2020