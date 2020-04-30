تحرك أميركي لنصب القبة الحديدية على قواعد التحالف الدولي

دعا أعضاء في الكونغرس عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزارة الدفاع الأميركية إلى نشر بطاريتين من منظومة القبة الحديدية في العراق.

وأعرب هؤلاء في رسالة كتبوها إلى وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر عن قلقهم الشديد من الاعتداءات التي تنفذها جماعات مسلحة ضد الاميركان وقوات التحالف في العراق، عادّين أن نشر المنظومة سيحمي هذه القوات من خطر الهجمات بالصواريخ. ولم تردّ وزارة الدفاع الأميركية بعدُ على هذه الرسالة. وقال النائب الجمهوري جو ويلسون، وهو عضو في لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية “كما رأينا في الأشهر الماضية، فإن الاعتداءات ضد جيشنا وقوات التحالف في العراق من قبل مسلحين برعاية إيرانية ازدادت؛ الأمر الذي يشكل تهديدًا لحياة الأميركيين”، مشيرا الى ان “عناصرنا بحاجة إلى وضع تدابير وقائية لحمايتهم من التهديد المتزايد للهجمات بالصواريخ”. وأشاد ويلسون بفعالية القبة الحديدية قائلًا: “القبة الحديدية هي واحدة من أفضل الأنظمة الدفاعية الصاروخية، وقد أثبتت قدرتها على صدّ هجمات من هذا النوع، كما أنها دعامة أساسية للفوز في الحرب ضد الإرهاب”. وحثّ ويلسون وزير الدفاع الأميركي على الموافقة على نشر البطاريتين بأسرع وقت ممكن لحماية حياة القوات الأميركية. وتقول الرسالة التي وقّعها 23 نائبًا من الحزبين، إن الكونغرس بانتظار خطة مفصلة لنشر أول بطاريتين من المنظومة، وذلك وفقًا لقوانين سارية المفعول. وأعرب الموقعون عن قلقهم العميق من قدرات الفصائل المسلحة على تخطي الأنظمة الدفاعية الجوية للولايات المتحدة لتنفيذ اعتداءاتها. وحذّروا: “إن لم نتعامل مع الخطر الذي يواجه قواتنا اليوم؛ فإن النتائج ستكون وخيمة”. ونصب الاميركان قبل ما يقارب 3 اسابيع منظومات دفاع جوي جديدة في قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي. ونقلت وكالة اسوشييتدبرس الأميركية عن مسؤولين حينها، أن راجمات صواريخ باتريوت ومنظومتين أخريين لصواريخ قصيرة المدى باشرت بالعمل الآن في قاعدة الأسد الجوية وكذلك قاعدة عسكرية في عاصمة إقليم كردستان أربيل، مشيرين الى أن منظومة دفاع لصواريخ قصيرة المدى قد نصبت أيضًا في معسكر التاجي .

وكان الجيش الأميركي وعلى مدى الاشهر القليلة الماضية يقوم بنقل هذه المنظومات الدفاعية بشكل تدريجي الى العراق، وذلك لتوفير مزيد من الحماية لقواته التي تعرضت لسلسلة هجمات بقذائف صاروخية وكاتيوشا . وقد طرحت تساؤلات حول الافتقار الى منظومات دفاع جوي في القواعد بعد فترة وجيزة من إطلاق إيران هجومًا كثيفًا من صواريخ بالستية على قوات أميركية في قاعدة الأسد في شهر كانون الثاني. ولكن ذلك استغرق وقتًا من مفاوضات متواصلة مع قادة عراقيين لجلب المنظومات داخل العراق وتحديد مناطق نصبها . منظومات الدفاع الجوي قد دخلت مرحلة التشغيل الآن، وذلك وسط تحذير من مسؤولين أميركان من أن تهديدات المجاميع المسلحة ماتزال قائمة.